David Torres 03 JUL 2026 - 10:15h.

El papel de Carlos Corberán ha sido clave para convencerlo

Guido Rodríguez: "A mí me gustaría seguir en el Valencia CF y al club sé que también"

Compartir







ValenciaYa es oficial. Desde hace unos días el acuerdo estaba claro, tal y como ha venido informando ElDesmarque, y únicamente faltaba la rúbrica. Tras esta, el Valencia CF ha hecho oficial el acuerdo para el fichaje de Guido Rodríguez. El argentino firma y se convierte, de facto, en la piedra angular para el proyecto del club que aspira a volver a Europa. Tras disputar como valencianista la segunda mitad de la pasada temporada, el centrocampista argentino (12/04/1994) firma un nuevo contrato que lo vinculará al club por las próximas dos temporadas, hasta 2028, más otra temporada opcional, sujeta a variables sencillas de conseguir (número de partidos)

Guido Rodríguez lo dijo en ElDesmarque y se lo ganó sobre el césped

Guido habló por primera vez de este contrato el 26 de marzo en ElDesmarque. El argentino confesaba que le encantaría quedarse y sabía que al Valencia CF también. Ese deseo se ha hecho hoy realidad.

Campeón del mundo con Argentina en 2022 y bicampeón de la Copa América, Guido Rodríguez ha demostrado ser un jugador de alto nivel competitivo y con experiencia contrastada, capaz de ejercer una influencia clave en el centro del campo por eso, la afición y su entrenador, pronto se enamoraron de él.

El argentino regresa al Camp de Mestalla para defender la camiseta del Valencia CF, iniciando así una nueva etapa en su dilatada trayectoria profesional tras haber disputado más de 400 partidos en la élite con West Ham United, Real Betis, Club América, Club Tijuana, River Plate y Defensa y Justicia, además de la selección de su país.

Carlos Corberán y las otras claves del fichaje

En los 17 partidos que disputó a las órdenes del entrenador, Carlos Corberán, marcó 4 goles y se consolidó como una pieza fundamental, aportando personalidad, equilibrio y consistencia, cualidades que contribuyeron tanto en fase defensiva como ofensiva para mejorar los resultados en la segunda parte de la temporada. El técnico le dio de forma inmediata el mando del equipo y eso convenció a Guido: por primera vez era capitán general en un equipo.

Sus charlas constantes durante la temporada fueron clave para que el argentino quisiera quedarse. Tocaba pues apretar y eso le tocó a Ron Gourlay, que tuvo que mejorar las condiciones de la oferta en un par de ocasiones para convencer a Guido que, si nada ocurre, acabará con 35 años en el Nou Mestalla. Guido pasa a ser uno de los mejor pagados de la plantilla además de tener un contrato largo para su edad, prueba evidente de la confianza del Valencia CF en él.