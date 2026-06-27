David Torres 27 JUN 2026 - 23:04h.

Contactos en las últimas horas para que el argentino se incorpore a la pretemporada; falta la firma

El Valencia CF mejora su oferta por Guido Rodríguez: así están la negociación y los plazos

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ValenciaEl Valencia CF está a punto de conseguir el sí de Guido Rodríguez. En las últimas horas ha habido contactos entre las partes y la última mejora que ha realizado el conjunto de Mestalla ha sido clave para que el futbolista vea que la apuesta por él es firme. El plan de Gourlay que ya destapó ElDesmarque estaba claro: Guido antes de pretemporada; Sato y, si puede ser, un lateral derecho.

De esta forma, si nada se tuerce, Guido firmará por dos años fijos más un tercero opcional con variables muy sencillas para que se cumpla y tendrá uno de los salarios más elevados de la plantilla que, además, tendrá una serie de bonus por rendimiento deportivo que fijarán su sueldo final. Todo se ha precipitado en las últimas horas, como ha adelantado el periodista especialista de mercado Mateo Moretto y fuentes conocedoras de la situación de Guido confirmaban a ElDesmarque: que las negociaciones van bien y que ahora tiene buena pinta que se pueda cerrar. Es la respuesta más optimista sobre el argentino desde que este se marchó de vacaciones. ¿Cerrado del todo? Parece que sí, pero impera la prudencia.

Guido Rodríguez, clave para Carlos Corberán

Asegurar la continuidad de Guido Rodríguez es una de las piezas clave del nuevo proyecto que aspira a inaugurar el Nou Mestalla en Europa. Carlos Corberán lo ha señalado como su capitán in pectore, el futbolista en torno al que ha de girar su equipo y, salvo cambio radical, lo tendrá además desde pretemporada.

Desde que empezó a jugar en febrero no salió del once titular. 16 partidos, cuatro goles y la sensación de ser el capitán general del equipo. El futbolista, en seguida, se dio cuenta de que Valencia era un gran sitio para jugar como futbolista y así se lo dijo a ElDesmarque en exclusiva el 26 de marzo. Tres meses después, aquel deseo suyo y del club está a punto de cerrarse "A mí me gustaría quedarme, sé que al club también. No hay nada que ocultar. El club sé que está contento, yo estoy contento. Después, bueno, hay que hablar cosas, hay que hacer tiempos. Hay un montón de cosas en fichajes o en planificación del club y estrategias, a nivel de plantilla... Así que creo que hay tiempo para todo y que lo importante es que el club esté contento conmigo y que yo esté contento con el club", aseguró.