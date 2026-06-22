David Torres 22 JUN 2026 - 15:02h.

Nueva oferta para Guido Rodríguez: el Valencia CF rompe con el pasado

El argentino es el Plan A del Valencia CF y de Carlos Corberán

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ValenciaGuido Rodríguez sigue de vacaciones en Argentina sin haber contestado la oferta para ampliar su contrato con el conjunto de Mestalla, cuestión que inquieta a la afición y al entorno, como expresaba Jaume Doménech a ElDesmarque. Sin embargo, en las oficinas del Valencia CF hay fundadas esperanzas de que el mediocentro argentino terminará aceptando su continuidad en los términos presentados. En este escenario, cualquier detalle es trascendente o se toma como tal y, lo cierto es que Guido no se ha despedido de Mestalla y no muestra ningún pudo en aparecer con la camiseta del Valencia CF.

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Celebra el Día del Padre en Argentina

Así, este domingo de madrugada, lunes en España, el futbolista ha compartido una serie de felicitaciones que se le ve bien en Valencia (una con su mujer y su hija) y otra en Mestalla. Y es que, el Día del Padre en Argentina se celebra el tercer domingo de junio de cada año. En este 2026, la celebración tendrá lugar el domingo 21 de junio, fecha que coincidirá con el fin de semana largo por la fiesta del Día de la Bandera.

Y para celebrarlo, Francesca, su hija mayor, lo ha hecho con una foto en la que se le ve abrazada junto al futbolista en el estadio de Mestalla. Después, su mujer, Wada Ramón, lo ha hecho con otra foto en la que aparece junto a Renata, su hija menor.

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La oferta que tiene Guido Rodríguez sobre la mesa

Detalles de redes sociales al margen, el Valencia CF ha puesto toda la carne en el asador para renovarlo. Las gestiones las lleva el CEO de fútbol en persona, Ron Gourlay, y el entrenador, Carlos Corberán, que lo considera vital para sus planes de futuro, ha hablado con él en persona en varias ocasiones para convencerlo. De la mano de estas gestiones, el club le ha presentado una oferta de dos temporadas fijas y una tercera con variables muy asequibles y subiéndole el sueldo que ahora cobra para poder igualar la prima de fichaje que percibe.

Dicho esto, el club también maneja otras opciones y ya ha sido relacionado con diversos candidatos para sustituirlo: Más caros como Enzo Barrenechea o Bragança, otros que acaban contrato como Bissouma y algunos viejos conocidos como Lerma o Isma Ruiz.