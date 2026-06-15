David Torres 15 JUN 2026 - 11:11h.

¿A qué espera Eray Cömert para despedirse y Guido para decidirse?

Es la piedra angular del proyecto para Carlos Corberán y el Valencia CF quiere que se decida ya

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ValenciaCarlos Corberán y, por tanto, el Valencia CF, sólo tiene ojos para Guido Rodríguez. Es su anhelo, su petición, el futbolista con el cual ha comido, ha hablado y ha tratado de convencerle para que se quede. Ron Gourlay lleva semanas trabajando en su llegada porque sabe que su llegada fue un punto de inflexión para el equipo. La decisión del argentino es clave para la temporada 2026-27. El club necesita un pivote y, aunque han salido varios nombres y está fichado Aliou Dieng, la realidad es que el Valencia CF sólo se plantea a día de hoy contar con Guido Rodríguez. De ahí que le "apriete" para que se decida.

Nueva oferta por Guido Rodríguez, pero con plazo

El Valencia CF, como publicaba ElDesmarque hace unas horas, quiere a Guido pero lo quiere ya. Al Valencia le urge que el argentino se decida y, en este escenario, ha mejorado su oferta al argentino para que acepte seguir en Mestalla, tal y como ha avanzado Marca. Según la citada fuente, el club le había puesto un tope económico del que no iba a salirse y ahora lo ha roto. Pero hay un matiz nuevo: el Valencia CF le habría puesto plazo al futbolista para que conteste, siempre antes del inicio de la pretemporada. El club ya ha sido relacionado con diversos candidatos para sustituirlo: Más caros como Enzo Barrenechea o Bragança, otros que acaban contrato como Bissouma y algunos viejos conocidos como Lerma o Isma Ruiz.

Con todo, hasta la fecha, lo que ha podido confirmar ElDesmarque, es que el club sí ha modificado las condiciones de su futuro contrato por lo que a duración se refiere, que espera respuesta y que hay fundadas esperanzas de que esta contestación sea afirmativa. Sobre la mesa tiene una propuesta de dos años más un tercero opcional supeditado a unas condiciones muy sencillas de conseguir. En la práctica, tres años, con lo que Guido Rodríguez podría acabar en Mestalla con 35 años. El club es consciente de que Guido tiene otras ofertas sobre la mesa (España, Argentina y México). La pelota está en el tejado de Guido Rodríguez.