David Torres Valencia, 08 JUN 2026 - 09:03h.

Guido Rodríguez sigue siendo el número 1 para el Valencia CF, que además prescindirá de Santamaría y ha fichado a Dieng

Qué tipo de mercado de fichajes de verano y qué jugadores espera Carlos Corberán para la 2026-27: Guido, el gran deseo

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Carlos Corberán se marchó de vacaciones con una petición clara: Hacer un esfuerzo por Guido Rodríguez. El técnico ha hablado con él, el club le ha dado cariño y Ron Gourlay en persona lleva las negociaciones para tratar de que renueve el mediocentro argentino, que se ha quedado fuera de la lista de Argentina. Pero cerrarlo no es fácil. Está libre, es feliz en Mestalla pero está ante su último contrato y los agentes de Guido aprietan por una prima de fichaje que supera la capacidad económica del Valencia. Por eso, el Valencia CF se posiciona en el mercado. Enzo Barrenechea, que puede salir del Benfica y es el que más le gusta a Corberán, Jefferson Lerma o Isma Ruiz, algunos nombres que están sobre la mesa

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Las alternativas a Guido Rodríguez y que caben por Santamaría: Enzo sale al mercado

En este escenario de tira y afloja en el que el Valencia sigue priorizando a Guido, tampoco puede quedarse de brazos cruzados y, en los últimos días, son varios futbolistas en esa posición que han sido relacionados con el conjunto de Mestalla. Además, en esa posición, el Valencia CF va a sacar a Baptiste Santamaría porque no cuenta para Carlos Corberán, por lo que, sí o sí, necesitaría un pivote, al margen de la llegada de Aliou Dieng.

Así, en el plan, "Guido Rodríguez u otro", han aparecido dos nombres relacionados con el Valencia CF que ocupan esa posición. Uno, Jefferson Lerma, internacional por Colombia y que, según ha avanzado la Cadena SER, está en la agenda de los de Mestalla.

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Lerma fichó por el Bournemouth en agosto de 2018 procedente del Levante por una cifra récord para el club de casi 30 millones de libras, donde se consolidó como una figura crucial en el centro del campo y se ganó la reputación de ser un jugador completo y aguerrido, ganándose el cariño de la afición, pero ahora quiere cambiar de aires y Valencia le encanta.

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En la terna, además, aparece Isma Ruiz. Pivote granadino, indiscutible en el Córdoba y por el que el Valencia CF habría hecho ya una oferta para ficharlo. Es una de las grandes revelaciones en LALIGA Hypermotion y los de Mestalla están tras sus pasos. Cabe en el espacio de Santamaría, pero él, como Lerma, como el propio Valencia, están pendientes de Guido Rodríguez

Enzo Barrenechea, el preferido de Carlos Corberán

Con todo, el gran nombre que al Valencia CF le encantaría si no sigue Guido Rodríguez es Enzo Barrenechea. El también argentino podría salir al mercado según ha avanzado O Jogo. Los directivos del Benfica están abiertos a facilitar la salida del centrocampista, ya sea de forma permanente o mediante una cesión temporal con opción u obligación de compra y el Valencia CF está atento. Al futbolista, que tiene familia en Valencia, le encantaría venir si no sigue en Lisboa. Obviamente, su salida como traspaso es cara; pero una cesión es más que factible.