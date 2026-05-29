Guido Rodríguez se queda fuera de la lista de Argentina: cuántos campeones del Mundo ha tenido el Valencia CF

David Torres 29 MAY 2026 - 09:19h.

Hasta la fecha, el Valencia CF ha tenido 18 campeones del mundo; sólo Cömert puede ampliar esta lista

La convocatoria de Argentina para el Mundial con siete jugadores de LALIGA y pleno del Atlético de Madrid

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ValenciaGuido Rodríguez no lo consiguió. El pivote, que ha revolucionado el Valencia CF y con el que está en negociaciones para ampliar su contrato, se quedó fuera de la lista de Scaloni para el Mundial 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, arrancará el próximo 11 de junio hasta el 19 de julio. La lista de Lionel Scaloni incluye a 17 de los 26 jugadores que se consagraron con la albiceleste en Catar 2022, pero no Guido, ya que suma a algunos jóvenes que se han hecho un lugar en los últimos tres años y medio, entre ellos Valentín Barco, que es quien lo desbanca. Finalmente Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández se disputarán las habituales tres plazas del mediocampo, mientras que viajarán como alternativas adicionales Exequiel Palacios, Lo Celso y Barco.

No estará el pivote argentino que, pese a entrar en la prelista, no podrá acompañara e Eray Cömert (Suiza), el único valencianista (aunque acaba contrato) que podría ampliar la nómina de campeones del mundo valencianista. Y es que, Javi Guerra forma parte de España pero sólo como jugador de apoyo hasta el 4 de junio.

¿Cuántos jugadores y entrenadores valencianistas han sido campeones de este torneo?

Tras esta puesta en escena, procede recordar ¿cuántos jugadores y entrenadores valencianistas han sido campeones de este torneo? Esta prestigiosa lista se compone por los siguientes nombres: el primero de ellos fue Joel Martins, que consiguió en 1958 el Mundial de Suecia con Brasil. A partir de este momento, le siguen jugadores de la talla de Rainer Bonhof (Alemania, 1974); Mario Alberto Kempes (Argentina, 1978); Leonardo de Araujo, Mazinho, Romario de Souza y Paulo Sergio Sosa (Brasil, 1994); Didier Deschamps (Francia, 1998); David Villa, David Silva, Juan Mata, Carlos Marchena y Raúl Albiol (España, 2010); Mustafi (Alemania, 2014); Adil Rami (Francia, 2018); y Otamendi, De Paul (repiten en la lista) y el propio Guido Rodríguez (Argentina, 2022).

Además, cabe destacar que los exentrenadores valencianistas Gennaro Gattuso (Italia, 2006), Carlos Alberto Parreira (Brasil, 1994) y Jorge Valdano (Argentina, 1986) también lo fueron con sus respectivas selecciones nacionales.