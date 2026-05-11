Cómo influye la presencia de Guido Rodríguez en la prelista de Argentina en su continuidad en Mestalla

Guido Rodríguez nunca perdió la esperanza de seguir en los planes de Scaloni, que vive en Mallorca y lo sigue

Argentina anuncia su prelista para el Mundial 2026 con 11 jugadores de LALIGA: habrá 29 descartes

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El cuerpo técnico de la Selección Argentina, encabezado por Lionel Scaloni, envió formalmente a la FIFA la prelista oficial para la Copa Mundial 2026 y en ella está Guido Rodríguez, jugador del Valencia CF por el cual el conjunto de Mestalla está negociando su renovación. La noticia, más allá de una cuestión importante en clave futbolística para el jugador y para el club, que no anda sobrado de internacionales y mucho menos de mundialistas (Sólo Cömert y Ugrinic parecen tener opciones de ir con Suiza).

El caso es que, como Guido Rodríguez reconoció en ElDesmarque, firmar por el conjunto de Mestalla le podía abrir las puertas de la Albiceleste, de nuevo, y, de momento, ya está en la prelista. Sigue complicado que entre en la citación final, pero el primer paso se ha dado.

Cómo puede influir la inclusión de Guido Rodríguez en la prelista en su renovación con el Valencia CF

Es un pequeño paso para él, porque habrá 29 descartes y hay mucho futbolista de primer nivel en la convocatoria, pero es un paso también importante para el futbolista y para el club, que está tratando de convencer y enamorar a Guido para construir el Valencia CF de la 26-27 en torno a su figura. Y ahí, al margen del tema económico (firmar a Guido en propiedad es elevado porque es campeón del mundo y está libre), hay otros aspectos que van a influir y se están cumpliendo.

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Por un lado, su familia, y su mujer siempre que puede muestra en sus redes sociales su felicidad por vivir en Valencia. Y, por otro, el aspecto futbolístico. En Mestalla Guido es capitán general, la afición lo idolatra, el técnico lo ha convertido en su extensión en el campo y sus compañeros lo respetan. El argentino juega siempre y, además, si el equipo va bien eso le motiva. Llegar al final de LALIGA salvados sin agobios y ver como su trabajo en el centro del campo tiene repercusión en las decisiones que toma Scaloni (Vive en Mallorca) es, como ha podido saber ElDesmarque, clave para que Guido quiera seguir ligado al Valencia CF, un club del que siempre habla maravillas.