David Torres Valencia, 11 MAY 2026 - 11:59h.

El Valencia CF ha fallado cuatro de nueve y han volado media docena de puntos

El fallo de Hugo Duro en el penalti: el peor equipo se cruzó con el muro Unai Simón

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"Imagínate no haber fallado cuatro penaltis, donde estaríamos, no? Si los hubiéramos hecho, porque al final en esos partidos donde hemos fallado, luego perdimos.. Hugo ha hecho un gran trabajo. Los fallan los que los tiran. El equipo está por encima", lamentaba José Luis Gayà en caliente al final del partido. Y es que, el fallo de Hugo Duros desde el punto de penalti confirma al Valencia CF

El propio Hugo Duro, al final del encuentro, en sus redes sociales, se lamentaba por el fallo y hablaba de ambición, y es que, razón no le falta. Esas penas máximas, junto a otras cuestiones futbolísticas y de actitud, han lastrado al equipo esta campaña. Por eso, en ElDesmarque nos hemos preguntado dónde estaría el Valencia CF si no hubiera sido el que más penaltis ha fallado en LALIGA

Dónde estaría el Valencia CF si no hubiera sido el que más penaltis ha fallado en LALIGA

Para empezar cabe recordar qué penaltis ha fallado el Valencia CF este año. El primero fue de Danjuma ante el Oviedo en Mestalla. El equipo ganaba 1-0 y habría sido la sentencia. Luego los carbayones le dieron la vuelta al marcador. Volaron tres puntos de Mestalla.

El siguiente en fallar fue Pepelu ante el Celta. El Valencia marró con 0-0 en el marcador y luego los vigueses terminaron pasando por encima de los de Corberán. Tenía tres puntos en su mano y se escaparon.

Contra el Betis, de nuevo fue Pepelu quien, con 0-0, falló la pena máxima. El Valencia CF se adelantó gracias a Rioja, pero acabaría perdiendo por 2-1. Con 0-2 en el electrónico, podría haber sentenciado el partido. Otros puntos que no subieron al marcador.

Son entre 4 y 7 puntos posibles más que ahora le permitirían estar en Europa y luchando por la sexta plaza con el Celta.

Más penaltis fallados en la historia

El último, el de Hugo Duro en San Mamés, no alteró el resultado final, pero sí lo hizo más épico, además de igualó la peor racha desde el punto de penalti en la historia del club. Es la cuarta vez que los de Mestalla suman cuatro penas máximas sin anotar. Están a una de otro récord histórico (negativo).