Tras la derrota contra el Atlético y después de los resultados de los rivales temí que Mestalla se despediría con el Valencia CF en Segunda

¿Está salvado matemáticamente el Valencia CF? Así van las cuentas

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El Valencia CF salvó los muebles en San Mamés. En La Catedral dejó la salvación matemáticamente garantizada y el equipo se pareció algo al que todos creemos que debería haber sido este año. Jugó uno de sus mejores partido fuera de casa y la verdad es que da rabia. Te cabrea cuando uno echa la vista hacia atrás y ve las oportunidades que perdió este año ante el Oviedo, contra el Atlético cargado de canteranos... En fin, el pasado ya no volverá y el presente dicta que al Valencia CF le quedan tres partidos, dos de ellos en Mestalla, para perfilar su situación final esta campaña.

No creo que el Valencia CF llegue a Europa porque, durante todo el año, ha sido incapaz de ganar siete puntos de nueve posibles; pero la estadística está ahí. El equipo valencianista está a tres puntos del séptimo y seis (cinco más el golaveraje)

¿Cómo queremos despedir al Valencia CF y a Mestalla?

El caso es que, salvo hecatombe, el Valencia CF está salvado y, salvo milagro, acabará la temporada en tierra de nadie sin optar a nada. Ahora en la mano de todo está decidir cómo queremos despedir al Valencia CF, a sus jugadores, a su entrenador y a su directiva esta temporada, pero también en el horizonte, al menos yo lo he pensado, está en juego cómo podemos despedir a Mestalla. Sí, les reconozco que, tras la derrota contra el Atlético y después de los resultados de los rivales temí que el Valencia se iba a Segunda y que la última temporada de mi querido estadio, lo viviría en descenso.

Tras la derrota contra el Atlético y después de los resultados de los rivales temí que Mestalla se despediría con el Valencia CF en Segunda

Creo que hay tiempo para echar en cara a todos, desde Singapur hasta el césped pasando por los despachos y el banquillo, la lamentable temporada que está protagonizando el Valencia. Pero primero, hagamos el trabajo: salvemos al equipo. Y ahí, por culpa de esta Liga loca, y mirando la clasificación, se abre una ventana temporal que no podemos rechazar. Y es que, tras ganar en Bilbao, si el Valencia CF hace lo que le toca y vence este jueves al Rayo Vallecano en casa, se ganará el derecho a ir a San Sebastián sin presión por salvarse y jugándose entrar entre los siete primeros. Sinceramente tengo poca fe que suceda, pero por dignidad y respeto hacia su afición, se lo debe. Les debe aguantar el chaparrón y las críticas en Mestalla y dejarse la piel porque la despedida antes de mudarse al Nou Mestalla sea con el equipo en la élite. Feliz semana.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorresp@eldesmarque.com