Stole Dimitrievski le da la vida al Valencia en casa de Julen Agirrezabala (0-1)

Notas y uno por uno del Valencia CF ante el Athletic Club: Una defensa notable, una meta sobresaliente

Siete años después, el Valencia CF vence en San Mamés

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El Valencia CF ganó en San Mamés siete años después y lo hizo tras una defensa notable y una portería que, defendida por Stole Dimitrievski, estuvo de sobresaliente. El meta macedonio, en una temporada en la que empezó como suplente; en la que fue castigado por cuestionar que Agirrezabala jugaba por contrato, se consagró en casa del meta vasco. Dos paradas de mucho mérito enjugaron el penalti fallado por Hugo Duro, y permitió que el gol de Umar Sadiq le diera tres puntos de oro al Valencia CF que, respira algo más tranquilo.

De inicio Carlos Corberán revolucionó su once titular y Pepelu asumía quiénes debían sacar al Valencia CF del pozo. Antes del descanso el Valencia CF jugó una decenta primera parte. Muy serio en defensa, sufriendo ante las acometidas del Athletic Club pero saliendo a la contra cuando podía. Si Sancet tenía una buena ocasión en el 18, después eran los de Mestalla los que contestaban. De hecho, en el 26, Hugo Duro pudo y debió adelantar a los de Mestalla, pero como. a perro flaco todo son pulgas, el propio delantero fallaba la pena máxima. El Valencia CF ya ha desperdiciado cuatro tiros de nueve. Durísimo.

El fallo no hundió al Valencia CF que siguió aguantando las oleadas rojiblancas. NIco Williams estaba mareando a Renzo Saravia y Tárrega, pero por desgracia para él, tuvo que abandonar el campo lesionado.

Dimitrievski mantiene al equipo y los cambios le dan aire

Tras el paso por vestuarios, Stole Dimitrievski salvó en el minuto 59 un gol cantado de Iñaki Williams, que había salido por Nico Williams.

En el minuto 69, Carlos Corberán, hizo tres cambios: sacó a Ramazani, Sadiq y Ugrinic para refrescar al equipo y aprovechar la velocidad de sus nuevos puntas. A la jugada siguiente, Guerra, la inicó, Ramazani la corrió y se la puso a Sadiq que, adelantándose a Vivian, anotó el 0-1.

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Pudo empatar el Athletic en el 74, pero de nuevo Dimitrievski evitó el gol de cabeza de Unai Gómez. El meta, tenía que redondear su actuación. El segundo Macedonio con más partidos en LALIGA (sólo lo supera Paunovic) empezó a quejarse poco después del 0-1 de un golpe en la cabeza. Tuvo que ser atendido por las asistencias médicas. El juego siguió. Cuando más apretaba el Athletic, en el minuto 83, Stole se dejó caer. Acababa de salir Unai Núñez, con el que se había dado un cabezazo fortuito.De nuevo, el doctor Aliaga, volvió a atenderlo. Julen Agirrezabala calentaba en la banda. El meta vasco pasaba de ser duda a poder regresar a casa y jugar ante su afición. Sin embargo, el galeno hizo un gesto al banquillo. Stole Dimitrievski podía seguir. Sólo había ganado tiempo.