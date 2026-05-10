David Torres 10 MAY 2026 - 15:59h.

Alineaciones confirmadas de Athletic y Valencia: Robert Navarro y Sancet titulares, Galarreta baja; Hugo Duro al once

"Buscamos tener un equilibrio tanto en la propuesta inicial como al final tener un banquillo que sabemos que también nos puede dar muchas opciones".

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BilbaoEl once titular del Valencia CF con tres cambios y un pivote defensivo con Guido Rodríguez y Pepelu levantó ampollas en el valencianismo, especialmente por las interpretaciones y por el regreso a la vieja guardia (Hugo Duro, Diego López y Pepelu).

De inicio, salieron por el Valencia CF Dimitrievski, Saravia, Tàrrega, Cömert, Gayà; Pepelu, Guido, Javi Guerra, Diego López, Rioja, Hugo Duro. Siendo Pepelu en el doble pivote tras el regreso de Cömert, Diego López por Ramazani o Hugo Duro por Sadiq, las mayores novedades, un hombres acostumbrado a hacerle goles al Athletic tanto en el Valencia como en el Getafe.

Las interpretaciones del once titular del Valencia CF y la defensa de Corberán

Hay quien interpretó que guardaba fuerzas para el Valencia-Rayo del jueves, otros que daba la oportunidad a futbolistas con más experiencia como los mencionados. Corberán, antes del principio, daba su explicación del asunto en DAZN. "Son tres jugadores que entendemos que nos dan cosas. Al final tan importantes son los que empiezan como los que acaban y bueno, la idea es tener velocidad arriba, tener también control de juego. Sabemos que es un equipo que presiona mucho en el campo, que hace unas transiciones muy buenas. Buscamos tener un equilibrio tanto en la propuesta inicial como al final tener un banquillo que sabemos que también nos puede dar muchas opciones".