David Torres 09 MAY 2026 - 14:11h.

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ValenciaEn su comparecencia semanal, Carlos Corberán se ha referido a la polémica de los días libres que ha salpicado toda la semana al conjunto de Mestalla.

El sábado pasado en la derrota contra el Atlético de Madrid en Mestalla, desde la Curva Nord se inició un cántico afeando a los jugadores que, al día siguiente, tuvieran día libre. El equipo perdió y la tensión pasó después a fuera del estadio y a la zona mixta, dónde Hugo Duro tuvo que responder sobre el asunto.

La versión de Carlos Corberán sobre los días libres

En este sentido, Carlos Corberán ha dado una respuesta extensa y cumplida sobre el asunto. "No considero que hemos descansado demasiado", ha reflexionado, y luego ha matizado su explicación. "No lo considero por hechos. Nosotros planificamos siempre acorde al calendario. Nosotros vemos que jornada vamos a jugar y vemos de dónde venimos y hacia dónde vamos en términos de cuántos días tenemos entre partidos y cuántos partidos tenemos".

"Cuando lleguemos al partido de la Real Sociedad, de los últimos veinte días, los jugadores del Valencia CF habrán descansado dos días"

"Si nos centramos en la última semana. Cuando lleguemos al partido de la Real Sociedad, de los últimos veinte días, los jugadores del Valencia CF habrá descansado dos días, y no todos porque los que tienen molestias, vienen. Y si echo la vista atrás, del último mes habremos librado cuatro días. No es una planificación al azar, se hacen en función de las cargas de trabajo y se consensuan con los preparadores físicos. Te diría casos como el del Celta que llegamos sin descansar diez días y perdimos, o en Girona. No hay una correlación resultado con día libre. Ojalá lo hubiera Ojalá cambiáramos puntos por horas de trabajo.", zanja.

Trabajo en casa y en Paterna viendo vídeos

En su respuesta, además, ha defendido que la plantilla hace todo el trabajo como toca, incluyendo el trabajo dentro de las instalaciones. "Yo tomo al final la decisión final en función de el consenso de la recomendación que hay para poder llegar con las mejores condiciones posibles a los partidos", explicó el técnico que añade: "Y luego los vídeos, los entrenamientos y las cargas se hacen igualmente. Esta semana el equipo ha visto el partido entero. Lo ha visto cuando cuando lo tenía que ver porque lo teníamos que ver. Lo hacemos siempre y lo seguimos haciendo y la sesión de entrenamiento tiene la intensidad que tienen que tener porque somos conscientes de la intensidad que se necesita cada partido y si no la simulamos y no la entrenamos, no nos preparamos para el siguiente partido. Y todos aspectos de intensidad también requieren días de descanso, aunque nos gustaría venir", dice

El ejemplo de Corberán

"Yo al final vengo a la ciudad deportiva, estoy más a gusto cuando trabajo en la ciudad deportiva. De hecho, si hago muchas horas no es porque hay gente que se va antes esa casa, las hace en casa, a mí me gusta cenar en la ciudad deportiva. Y cuando luego me voy a mi casa estoy con mi familia. Y al final los días que trabajo en casa, pues me cuesta más o me gusta más trabajar en la ciudad deportiva", explica sobre sí mismo.

"La descarga mental es importante igual que el trabajo es clave y no hay decisiones que se toman aleatoriamente"

"La descarga mental es importante igual que el trabajo es clave y no hay decisiones que se toman aleatoriamente, sino que responden a una necesidad física, mental y fisiológica que el futbolista tiene y que la tenemos que atender", ha zanjado