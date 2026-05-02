David Torres Valencia, 02 MAY 2026 - 18:15h.

Iker y Cubo le dan la razón a Simeone en su partido mil

La calculadora del Valencia: Cuántos puntos necesita para lograr la salvación matemática

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El Valencia CF perdió con claridad contra el Atlético de Madrid en el partido correspondiente a la Jornada 34 de LALIGA EASPORTS. El conjunto de Simeone, que se dejó en casa lo más granado de su plantilla pensando en la vuelta de semifinales de Champions al Arsenal de este martes, jugó con un equipo plagado de canteranos y, aún así, le bastó para doblegar a un pésimo Valencia.

Los canteranos Iker Luque y Cubo le dieron la razón a Simeone en su partido mil al anotar los dos goles de la victoria que les mantienen en la lucha por la tercera plaza y que, además, dejan al Valencia CF en el pozo de la clasificación.

El Atlético de Madrid, a punto de marcar

De inicio, Simeone se justificaba por apostar por cuatro canteranos, Gayà llamaba a Mestalla y el Valencia CF apretó más. Se jugaba la vida. Sin embargo, el dominio inicial no se transformó en ocasiones claras para los de Carlos Corberán, mientras que el Atlético, defendiendo bien atrás, en su primera contra, estuvo a punto de marcar. Tuvieron los rojiblancos tres ocasiones claras en dos minutos. Primero Rodrigo Mendoza obligó a Dimitrievski a lucirse. Después, desde fuera, Nahuel Molina, lo probaba de fuera y el meta tuvo que sacarla a córner. Acabó la trilogía con un disparo del propio Molina desde 35 metros que se estrelló en el palo.

Mestalla se pone nerviosa

La respuesta del Valencia fue menos clara. Intensa pero sin ocasiones claras. Ugrinic, desde fuera, lo intentó en el 25. Mestalla se ponía nerviosa y cantaba contra todo y contra todos.

Ramazani, a la media vuelta, cortó los cánticos con un disparo que se estrelló en el palo. Guerra, desde lejos, la tiraba fuera. El Valencia CF, no obstante, estaba KO, cometía errores y Dimitrievski tuvo que intervenir de nuevo. Al descanso, lo mejor para los locales era el cero a cero.

Tras el paso por vestuarios, los ánimos se calmaron un poco. El Atlético no sufría en exceso y el Valencia CF, aunque se había estirado un poco, tampoco creaba demasiado peligro. Por eso, Carlos Corberán sacó a Hugo Duro y Diego López porque necesitaba marcar. Simeone, entretanto, cambiaba canteranos por canteranos: salieron Cubo e Iker Luque.

El empate al Atlético no le decía nada, pero al Valencia CF lo anclaba al sufrimiento. Sólo Ramazani parecía tener la pólvora para marcar pero, excesivamente individualista, tampoco acertaba a batir a Musso.

Iker Luque (20 años) enciende Mestalla y Cubo lo remata

Mientras, Simeone sacaba a Koke y Griezmann y Corberán ponía a Danjuma y Jesús Vázquez, el joven Iker Luque, canterano del Atlético, anotaba el primer gol. Su disparo pegado al palo encendió Mestalla. Hasta este sábado había jugado un minuto sólo en LALIGA. El extremo derecho de 20 años noqueaba al Valencia. Griezmann perdona el segundo, Sadiq se caía y los minutos pasaban. Por si fuera poco, Griezmann ponía un pase claro a Cubo que, en su estreno, anotaba el 0-2.

A partir de ahí, el Valencia CF se fue a la desesperada a por el empate. Sadiq anotó en el 92, pero su gol estuvo bien anulado por falta previa a Musso. Era el primer disparo a puerta del Valencia