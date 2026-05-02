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Dani Ceballos, con sonrisa y balón, entrena en el Real Madrid tras la tensión con Arbeloa

Dani Ceballos entrena en el Real Madrid tras la tensión con Arbeloa
Dani Ceballos, en un entrenamiento del Real Madrid. ElDesmarque
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Álvaro Arbeloa y Dani Ceballos tienen una diferencia insalvable en el Real Madrid. Al parecer, técnico y jugador han tenido alguna que otra diferencia a lo largo del todo el año, pero la no convocatoria del sevillano para el partido ante el Real Betis ha terminado en desembocar en un desencuentro entre ambos con el futbolista pidiendo no tener relación con él.

Eso sí, ambos siguen coincidiendo en las sesiones blancas, en las que tal y como han captado las cámaras de ElDesmarque este sábado existe una armonía total y en la que se puede ver al futbolista sonriendo junto al resto de sus compañeros mientras que el técnico blanco observa desde la distancia.

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