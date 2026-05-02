Celia Pérez 02 MAY 2026 - 11:54h.

El sevillano se ha ejercitado con normalidad junto al resto de sus compañeros

Álvaro Arbeloa responde al conflicto con Dani Ceballos y el ruido con Mourinho: "Lo mantengo"

Compartir







Álvaro Arbeloa y Dani Ceballos tienen una diferencia insalvable en el Real Madrid. Al parecer, técnico y jugador han tenido alguna que otra diferencia a lo largo del todo el año, pero la no convocatoria del sevillano para el partido ante el Real Betis ha terminado en desembocar en un desencuentro entre ambos con el futbolista pidiendo no tener relación con él.

Eso sí, ambos siguen coincidiendo en las sesiones blancas, en las que tal y como han captado las cámaras de ElDesmarque este sábado existe una armonía total y en la que se puede ver al futbolista sonriendo junto al resto de sus compañeros mientras que el técnico blanco observa desde la distancia.