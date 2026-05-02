Álvaro Borrego 02 MAY 2026 - 12:49h.

El entrenador chileno valora las opciones del Betis de jugar la Champions y lo que ello supondría para el club

Isco Alarcón no sabe si su lesión tiene cura: "Estoy jugando con medicación"

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Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido que disputan Real Betis y Oviedo este domingo, en el que los verdiblancos esperan lograr tres puntos claves para amarrar la quinta plaza. El técnico chileno valoró, entre otras cosas, las opciones de jugar la Champions y el estado físico de Isco Alarcón, cuya lesión sigue dejando muchas incertidumbres.

En ElDesmarque hacemos repaso a las declaraciones más destacadas del entrenador.

¿Un Betis sin Isco? "Ojalá que no porque es un jugador que marca la diferencia. Además en las condiciones que vino fue muy importante, porque venía de no tener una buena temporada con el Sevilla, pero su incorporación cambió totalmente lo que es este equipo".

La cura de su lesión: "Su lesión lo sabíamos desde el principio. Al ser un cartílago depende mucho de cómo se va recuperando. No es de flujos de sangre, sino que es más complicado de predecir. Yo creo que va en el camino correcto, está con menos dolor y ojalá con este verano pueda volver el año que viene al cien por cien de sus condiciones".

Jugar la Champions: "Tenemos que llevar eso con precaución y cuidado. Si mañana creemos que jugamos con el colista sería un error. Tiene muy pocos puntos, pero viene de ganarle 3-0 al Celta. Debemos tener la convicción de estar al cien por cien. Tan importante como correr es correr bien y hacer las cosas con balón. Mientras las matemáticas calcen no se puede dar nada por conseguido. Hay que seguir intentando dar lo mejor de sí. Debemos tratar de mantener esa quinta plaza que no sé a dónde nos lleva. Nos aseguraría la Europa League y ya veremos si nos da para algo más como la Champions".

Junior Firpo: "Esperemos que Junior esté la próxima semana".

Las lesiones de Bartra y Ángel Ortiz: "Para ambos la temporada ya está terminada. Sería raro que se recuperaran solo en tres semanas".

Qué nota le pone a la temporada: "Primero debemos terminarla. Conseguir seis clasificaciones para Europa solo lo han logrado Madrid, Barcelona y Atlético. Tuvimos dos derrotas dolorosas en Copa del Rey y Europa League. Desgraciadamente el fútbol tiene esos traspiés pero supimos levantarnos, nunca dejamos de lado LALIGA. Eso tiene un gran mérito. Para darle una nota debemos esperar a que termine la temporada".

¿Qué supondría jugar la Champions? "Lo valoraría como un logro histórico. En 117 años solo se ha logrado una vez. Después como se enfrente esa Champions es motivo de conversaciones largas porque es un gran salto y habría que ver qué podría hacer el club en cuanto a la plantilla. Son supuestos, pero como logro sería un gran logro".

Cómo está Antony: "A medida que va pasando el tiempo se va sentando un poco mejor. Hay que ver a final de temporada si necesita o no cirugía, pero se va sintiendo mejor. Tuvo muchos problemas físicos en su día, ojalá que se recupere al 100% porque es un jugador que necesitamos".