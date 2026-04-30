España suma un triunfo y un empate, mientras que Alemania firma dos derrotas

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La temporada llega a su fin. A nivel local y a nivel europeo, con dos equipos españoles, el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, con opciones de llega a las finales de la Champions League y la Conference, respectivamente. En estos dos clubes ponen sus esperanzas varios equipos de LaLiga EA Sports, ya que dependiendo de sus resultados, España podría conseguir una plaza extra para la máxima competición europea de cara al próximo curso. Y de momento, llegan buenas noticias tras los partidos de ida de semifinales.

La UEFA reparte dos plazas adicionales a cada campeonato. Inglaterra ya tiene asegurada la suya, mientras que España y Alemania compiten entre sí por esa plaza restante. Así pues, los resultados de Atlético, Rayo, Bayern y Friburgo se antojan determinantes para conseguir esa plaza extra. Si España la consigue, el quinto clasificado iría a la Champions, el sexto a la Europa League y el séptimo a la Conference, además de una Real Sociedad que también irá a Europa League sea cual sea su puesto y 'no cuenta' en esta clasificación, ya que ganó la Copa del Rey. Es decir, que si la Real quedara sexta o séptima, sería el octavo el que fuera a la Conference.

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Resultados de todas las semifinales europeas

España suma una victoria y un empate en sus dos partidos europeos en estos partidos de ida gracias al triunfo del Rayo y el empate del Atleti. Por contra, Alemania no consigue sumar ningún punto tras las derrotas del Bayern y del Friburgo. Estos han sido los resultados de todos los partidos europeos de semifinales:

PSG 5-4 Bayern.

Atlético 1-1 Arsenal.

Nottingham Forest 1-0 Aston Villa.

Braga 2-1 Friburgo.

Rayo Vallecano 1-0 Estrasburgo.

Shakhtar Donetsk 1-3 Crystal Palace.

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Clasificación actualizada de la plaza extra de Champions League

Con estos resultados, España está cada vez más cerca de conseguir la plaza extra de Champions. El campeonato español suma actualmente 21.780 puntos, mientras que Alemania se queda estancada en 21.214 puntos. La distancia es ya de 575 puntos entre los dos campeonatos.

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En cualquier caso, no hay nada cerrado. Todo dependerá de lo que hagan el Atlético, el Rayo, el Bayern y el Friburgo en sus partidos de vuelta. Si los germanos se metieran en las dos finales y los españoles se quedaran a las puertas, esa plaza extra volvería a peligrar. España lo tiene cerca, pero aún no es matemático.