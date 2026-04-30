Pablo Sánchez 30 ABR 2026 - 13:51h.

Carlos Alcaraz da la última hora de su lesión y no confirma su presencia en Roland Garros: "No puedo decirlo"

No está confirmada su presencia en Wimbledon

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La temporada de Carlos Alcaraz empiez a entrar en un momento delicado por culpa de su lesión de muñeca. Un año que comenzó levantando títulos ha pasado convertirse en un cúmulo de ausencias en citas importantes al no encontrarse bien físicamente. No tiene ni confirmada su presencia en Wimbledon o en Queens, algo que habla mal de la situación que vive el tenista murciano.

Alrededor de la lesión de Alcaraz se guarda bastante cautela con respecto a las novedades. Lo que sí trascendió fue que sufre una tenosinovitis de De Quervain. Dicha dolencia es bastante frecuente entre los tenistas que suele aparecer por sobrecargas. Sin embargo, se desconoce el alcance de la misma en el caso del tenista de El Palmar.

La ausencia de información impide saber si se trata de una sobrecarga leve o si es una lesión que arrastra desde hace bastante tiempo. Y es que es precisamente el tiempo o la longevidad de una dolencia lo que puede marcar la recuperación. Así lo explicó para EFE Martínez Romero, especialista en cirugía ortopédica y traumatología del Deporte de la Universidad Católica de Murcia (UCAM).

Este especialista se atrevió a poner plazos a la recuperación de dicha lesión en función del tiempo en el que se generaron las molestias.

La opinión del cirujano

Esto fue lo que dijo Martínez Romero al respecto sobre la lesión de Carlos Alcaraz: "Si es una tenosinovitis aguda la recuperación se estima en un periodo de entre cuatro y seis semanas pero si la lesión viene de atrás y está cronificada ya podemos estar hablando de entre tres y seis meses y eso supondría tener que decir adiós a la presente temporada".

"Si no hay lesión del tendón y no hay degeneración la recuperación es total, pero larga; pero las complicaciones incluso podrían motivar que Carlos tuviera que cambiar la técnica de golpeo".