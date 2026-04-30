Redacción ElDesmarque Madrid, 30 ABR 2026 - 11:37h.

El portugués marcó en la victoria de Al Nassr y tuvo un rifirrafe con Demiral y un aficionado al acabar el partido

Cristiano Ronaldo Jr. podría subir al primer equipo del Al-Nassr y jugar con su padre

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La Liga Saudí está cerca su final y la tensión crece, esta vez con Cristiano Ronaldo como protagonista. Al Nassr ganó por 2 goles a 0 a Al Ahli en un encuentro clave para la lucha por el título de la Saudi Pro League y el de Madeira participó en la victoria con el primer tanto. El delantero portugués lleva, con este gol, 970 en toda su carrera y ya está cerca de los 1000. La temporada que viene puede ser histórica ya que su hijo podría formar parte del primer equipo y ayudar a que su padre llegue a esa cifra. Al Nassr está líder con 79 puntos, ocho por encima de Al Hilal y el encuentro de ayer estuvo repleto de tensión y polémica, como ocurrió hace varias semanas también con Al Ahli cuando Ivan Toney denunció públicamente que la liga saudí estaba amañada. Al final del partido, Merhi Demiral, exjugador de la Juventus y excompañero de Rornaldo, fue a por él para enseñarle una herida que le había hecho un jugador de Al Nassr y, en la zona mixta después del encuentro, volvió a protestar que los árbitros habían ayudado al rival. Además, el turco subió un post a su cuenta a oficial de X donde hizo referencia al título de Champions League Asiática que Al Ahli si tiene y Al Nassr no. En la entrevista después del partido, Cristiano también tuvo un rifirrafe con un aficionado y el portugués le recordó a este que tiene cinco copas de Europa.

Cristiano Ronaldo marcó su gol número 970

El delantero portugués está cada vez más cerca de los 1000 goles. El de Madeira marcó el primer tanto de la victoria de Al Nassr frente a Al Ahli en el minuto 76 del encuentro. Joao Félix, exjugador del Atlético de Madrid, fue quien le dio la asistencia con un centro en un saque de esquina. Cristiano, con un potente remate de cabeza dirigido al segundo palo y lejos del portero, marcaría el primer gol del encuentro. El luso está cerca de hacer historia y ganar la Liga Saudí con Al Nassr y llegar a los mil tantos oficiales. Sin embargo, lo llamativo del encuentro de ayer fue la tangana que se formó después del pitido final del árbitro, donde Merhi Demiral y Ronaldo fueron los protagonistas.

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El pique de Cristiano Ronaldo con Demiral y un aficionado

El central turco había recibido una patada durante el encuentro entre Al Nassr y Al Ahli y, según finalizó el partido, fue a protestar Cristiano, excompañero suyo en la Juventus. El defensor, encendido porque sentía que el arbitraje había sido injusto, tuvo que ser agarrado por sus compañeros para no ir a por miembros del staff técnico de Al Nassr. En la zona mixta, Demiral habló sobre el partido. ‎"El árbitro está loco, por Dios.. ¡Miren la lesión en mi pierna! ‎En todas las cosas intentan ayudar al Al-Nassr para que gane los campeonatos. Qué vergüenza, siempre empujan a Al-Nassr para que consiga los títulos, pero gracias a Dios... Al-Ahli siempre gana sin la ayuda de nadie", dijo el turco. Además, publicó un post en su cuenta oficial de X donde enseñaba la medalla de campeón de la Champions League asiática, título que no ha conseguido Cristiano desde que llegó a Al Nassr. La cosa no se quedaría ahí ya que Ronaldo tuvo un pique con un aficionado de Al Ahli durante la entrevista postpartido. El hincha rival le recordaría que no tiene ninguna Champions asiática y el portugués le contestaría haciendo el gesto de cinco con la mano y diciendo que él tenía cinco Champions League mientras se reía de manera irónica.