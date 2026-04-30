El Big Data modifica las predicciones de Atlético de Madrid y Arsenal con un claro finalista

Ángel Cotán 30 ABR 2026 - 11:37h.

El encuentro de ida cambia levemente la predicción final

España avanza por la plaza extra Champions a la espera de Alemania y los bonus: las cuentas para hoy

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El primer asalto de las semifinales de UEFA Champions League deja a Atlético de Madrid y Arsenal con todas las opciones de pase. El empate a uno del Metropolitano obliga al conjunto colchonero a ir con todo a Londres. Tras un duelo marcado por las intervenciones del VAR, los rojiblancos terminaron el encuentro atacando y probablemente fueron merecedores de un mejor resultado.

Una conclusión que también puede sacarse si se analiza la actualización que comparten los compañeros de Driblab. Y es que el Big Data, pese a que el conjunto gunner actuará como local en la vuelta, modifica sus predicciones de la eliminatoria tras lo acontecido en suelo madrileño.

El Big Data predice el ganador de la semifinal Atlético de Madrid - Arsenal

El empate no da ventaja, pero el Big Data aumenta las posibilidades de pase a la gran final de la Liga de Campeones del Atlético de Madrid. Y en buen porcentaje, concretamente hasta casi un 10% más de posibilidades de triunfo ante el Arsenal. No obstante, y avalado por su inmaculada Fase Liga, el Arsenal sigue el siendo el potencial finalista a ojos de esta métrica.

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Los pupilos de Diego Pablo Simeone ostentan tras el primer encuentro de la eliminatoria un 21,8% de opciones. Antes del pitido inicial en el Metropolitano, el Atlético apenas acumulaba un 12.3% de probabilidades.

Por su parte, los de Mikel Arteta, aunque bajas su porcentaje, aún son claro favoritos para el Big Data con un 78,2% de opciones. Eso sí, los ingleses iniciaron la eliminatoria de semifinales con un 87,7% de posibilidades.

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Las estadísticas y las predicciones están para romperlas, pero el Atlético de Madrid es, actualmente, el semifinalista que menos opciones de título tiene en esta UEFA Champions League según el Big Data con un 4,2% de posibilidades. Un porcentaje que, como diría el Cholo, puede aumentar partido a partido.