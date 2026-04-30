Ángel Cotán 30 ABR 2026 - 07:50h.

El galo, titular y MVP del encuentro

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Antoine Griezmann vivió una noche que no olvidará jamás. No es una frase hecha, sino una confesión del talentoso futbolista galo que fue designado como mejor jugador del Atlético de Madrid - Arsenal. Aunque aún le podrían quedar dos citas gigantescas en esta UEFA Champions League, la del pasado miércoles sí fue su última gran noche en el Metropolitano.

La estrella colchonera lo sabía y se vació durante todo el encuentro. Griezmann rozó el gol hasta en tres ocasiones, pero la pelota no quiso entrar esta vez. Pese a ese sinsabor, el francés se sinceró en zona mixta y explicó por qué una imagen del duelo ante el equipo gunner se quedará grabada en su retina eternamente.

Griezmann y la imagen que nunca olvidará en el Atlético de Madrid

"Tuve tres. Una pena que no pude tocar la red. A la vuelta, seguro. Hicimos un gran trabajo todos y quedarnos con el segundo tiempo para ir ahí. Es mi gran ilusión llegar a la final, me preparo mucho para este partido, para el que viene en Londres y ojalá podamos ir a la final", expuso en declaraciones a Movistar Plus al término del encuentro.

"Yo creo que nuestra segunda parte fue mucho mejor a nivel de intensidad, de presionar mejor colocados y es la forma para seguir en el partido de allí. Va a ser un bonito partido para jugarlo, para los que estén en casa y en el estadio sufriendo, pero es lo bonito del fútbol", declaró.

Ya en los medios oficiales del club, Griezmann sacó su vena más sentimental y se detuvo en una imagen concreta. El fabuloso delantero colchonero, historia del club pase lo que pase, jamás olvidará la lluvia de rollos de papel previa al Atlético-Arsenal: "Sobre todo me quedo con nuestra entrada al campo que fue una barbaridad. Y no es porque sea nuestra afición, pero fue increíble todos los papeles cayendo al campo. Es una imagen que he grabado en mi cabeza... en mi corazón".