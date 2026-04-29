Julián Álvarez, el único goleador del cuadro rojiblanco

Los expertos arbitrales se ponen de acuerdo con el penalti pitado de Hancko a Gyökeres en el Metropolitano: "En la vida"

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El Atlético de Madrid ha firmado un empate ante el Arsenal FC (1-1) en la ida de semifinales de la Champions League, dejándolo todo abierto para la vuelta. Gyokeres y Julián Álvarez marcaron de penalti los dos goles de un encuentro muy igualado, en el que el cuadro rojiblanco fue mejor en la segunda mitad pero acabó algo agobiado durante los últimos minutos.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Atlético de Madrid en la ida de semifinales ante el Arsenal.

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Oblak (5): dos veces le tiraron a puerta. Gyokeres le marcó de penalti y evitó el 1-2 de Mosquera en el tramo final tras un disparo potente pero centrado.

Marcos Llorente (7): cómodo ante Martinelli en el primer tiempo, protagonista con sus coberturas defensivas. Pasó al lateral tras el descanso, desde donde provocó el penalti que originó el 1-1 y asistió a Lookman en una ocasión manifiesta. Acabó en la medular.

Pubill (7): certero en el eje de la zaga durante el primer tiempo, certero en el lateral diestro en el segundo.

Hancko (5): difícil de calificar su encuentro. Cometió un penalti muy riguroso que provocó el 0-1... y volvió a cometer otro penalti más riguroso aún en el tramo final que el colegiado acabó anulando, VAR mediante. Venía sin ritmo de competición y le faltó un punto de finura, pero cumplió e incluso se asomó alguna vez en ataque.

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Ruggeri (6): Madueke se le fue en la primera, pero nunca más. Sufrió algo más con Saka en el tramo final. En ataque, dos buenos centros a Julián que rozaron el gol.

Giuliano Simeone (4): sustituido al descanso con molestias. Sigue lejos de su mejor nivel, impreciso con la pelota y desatinado en cada aproximación al área rival, aunque implicado en defensa.

Koke (6): tiene 34 años y es que más criterio tiene en la medular de toda la plantilla rojiblanca. Arrancó bien, se diluyó en el tramo final del primer tiempo y volvió a su nivel en el segundo, completando además los 90 minutos.

Johnny Cardoso (5): mejor en lo táctico que en lo técnico. Flojo con balón en el primer tiempo, mejoró notablemente en el segundo con el Atlético más volcado en ataque. Evitó el gol de Odegaard con una gran intercepción. Sustituido en el 88'.

Lookman (4): tuvo en sus botas una ocasión clarísima, ¡clarísima!, a los 74 minutos en los que chutó demasiado centrado. Antes, Raya le sacó una buena mano. Esa ocasión es de las que uno se acaba acordando...

Griezmann (7): completó los 99 minutos con 35 años y fue el más entonado en la creación desde la medular, siempre fino para agilizar las jugadas al primer toque. Tuvo dos ocasiones clarísimas en el segundo tiempo, la segunda de ellas contra el larguero. Acabó fundido.

Julián Álvarez (6): el gran generador de ocasiones del Atleti. Raya evitó que marcara un golazo al cuarto de hora, estrelló una falta en el lateral de la red, rozó el gol olímpico y marcó el 1-1 fusilando desde el punto de penalti. Si no tiene más nota es porque perdió la pelota que generó el 0-1 del Arsenal con un mal pase atrás. Sustituido con molestias en el 77'.

Sustituciones del Atlético de Madrid ante el Arsenal

Le Normand (5): sustituyó a Giuliano al descanso. El Arsenal tardó 80 minutos en acercarse al área de Oblak, así que tuvo poco tiempo hasta ese tramo final.

Baena (SC): entró al campo en el 77' por Julián para colocarse de segundo delantero. Un par de acciones positivas en ataque, pero insuficiente para calificarle.

Nahuel Molina (SC): sustituyó a Johnny en el 88' y estuvo a punto de marcar un golazo en el 94'.