Competicion:
Disturbios y gas pimienta en la llegada del Atlético de Madrid al Metropolitano con miles de aficionados afectados
La Policía hizo uso del gas pimienta ante la situación
Alineaciones confirmadas de Atlético de Madrid y Arsenal hoy, ida de semifinales de Champions League
El Atlético de Madrid se enfrentaba en la ida de las semifinales de la Champions League al Arsenal y en la previa se vivieron algunos momentos de tensión. En las inmediaciones del Metropolitano la Policía de nuevo tuvo que actuar para intentar mantener el orden público. Hubo lanzamientos de objetivos y las autoridades hicieron uso del gas pimienta para intentar disuadir a los aficionados como se puede ver en el vídeo superior.