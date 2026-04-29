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Disturbios y gas pimienta en la llegada del Atlético de Madrid al Metropolitano con miles de aficionados afectados

Disturbios y gas pimienta en la llegada del Atlético de Madrid al Metropolitano con miles de aficionados afectados
Los momentos de tensión en la previa del Atleti - Arsenal. ElDesmarque
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El Atlético de Madrid se enfrentaba en la ida de las semifinales de la Champions League al Arsenal y en la previa se vivieron algunos momentos de tensión. En las inmediaciones del Metropolitano la Policía de nuevo tuvo que actuar para intentar mantener el orden público. Hubo lanzamientos de objetivos y las autoridades hicieron uso del gas pimienta para intentar disuadir a los aficionados como se puede ver en el vídeo superior.

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