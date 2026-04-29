Hancko, gran novedad en el once de Simeone

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Alineaciones confirmadas en el Metropolitano. El Atlético de Madrid disputa las séptimas semifinales de la Champions League de su historia en busca de la cuarta final de su historia. Poca broma. Lo hace ante el Arsenal FC, en una eliminatoria que arranca este miércoles en la capital española y se decidirá el próximo martes en Londres, sólo seis días después. Y como era de esperar, más allá de las bajas, tanto Diego Pablo Simeone como Mikel Arteta salen con todo.

Once del Atlético de Madrid: bajas y novedades

Marcado por la baja de última hora de Nico González y las lesiones de Pablo Barrios y Giménez, Simeone apuesta prácticamente por su once de gala. Jan Oblak se afianza bajo palos después de que Musso jugara la eliminatoria ante el Barça, mientras que David Hancko regresa a la zaga para formar pareja de centrales con Marc Pubill, lo que permite a su vez que Marcos Llorente regrese al lateral diestro. Johnny y Koke ocupan la medular, Giuliano y Lookman las bandas y Griezmann hará de engancha por detrás de Julián Álvarez.

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Así pues, el Atlético sale de inicio con Oblak; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Johnny Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

En el banquillo rojiblanco estarán Musso, Esquivel, Mendoza, Sorloth, Baena, Thiago Almada, Lenglet, Nahuel Molina, Obed Vargas, Le Normand, Boñar y Julio Díaz.

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Once del Arsenal FC: bajas y novedades

El Arsenal, por su parte, sale de inicio con David Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Odegaard; Madueke, Martinelli y Gyokeres.

En el banquillo de los 'gunners' estarán de inicio Kepa Arrizabalaga, Setford, Mosquera, Saka, Gabriel Jesús, Eze, Norgaard, Trossard, Calafiori, Lewis-Skelly, Dowman y Salmon.

Cabe recordar que Arteta no puede contar con Kai Havertz, Timber ni Mikel Merino por lesión. Eze y Saka estaban entre algodones y finalmente empezarán el partido en el banquillo, mientras que Hincapié lo hace directamente como titular.