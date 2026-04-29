Jorge Morán 29 ABR 2026 - 14:38h.

Opinan sobre sus pensamientos con la luz o la exposición al sol

El detalle que no le gustó nada a Marcos Llorente al salir ante los medios y le hizo resoplar

Compartir







Marcos Llorente siempre está en el punto de mira. Sus ideas alejadas de la opinión pública y su manera extrema de vivir la vida le hacen estar en el centro de la polémica constantemente. Y antes del encuentro de semifinales de la Champions League ante el Arsenal, desde Inglaterra han querido opinar sobre el jugador del Atlético de Madrid, dejándole como una 'amenaza para la salud pública'.

El medio inglés 'The Telegraph' señala a Marcos Llorente como uno de los futbolistas más importantes de la plantilla de Simeone. Y no es para menos. Con su polivalencia, el español es un fijo tanto en el Atlético, como en la Selección Española, lo que le hace ser un peligro para el equipo de Mikel Arteta. "En el terreno de juego, su estilo se caracteriza por una entrega incansable y una energía inagotable", opinan desde Inglaterra, alabando su estilo de vida en materia de nutrición.

La opinión en Inglaterra sobre Marcos Llorente

Pese a ello, hay ideas de Llorente que generan un gran revuelo y 'The Telegraph' no ha dudado en desmembrarlas. "Dentro del gobierno español, es más conocido como una amenaza para la salud pública que para la defensa del Arsenal", critican.

Denominado por el medio inglés como 'biohacker', desde el país británico señalan al futbolista como 'un enemigo de las autoridades sanitarias'. 'The Telegraph' analiza las opiniones de expertos españoles sobre las ideas de Llorente en cuanto a la exposición a la luz o la protección solar, apoyándose en posturas como las de Javier Padilla, Secretario de Estado de Sanidad, algunas figuras del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNI) o el director del centro de investigación oncológica.

Además, en Inglaterra también se centran en el uso de gafas con cristales amarillas o los riesgos de la iluminación artificial. "Le apasionan sus riesgos, a los que describe como antinatural y perjudicial para la salud", apuntan. Incluso señalan su interés por el 'grounding'. "La posición de Llorente dentro de la cultura española es curiosa", dicen.

"Sus opiniones sobre los protectores solares, evidentemente, han causado alarma. Sus gafas de sol amarillas se han convertido en motivo de burla, al igual que su aparente apoyo a la teoría conspirativa de las "chemtrails", que sugiere que las estelas de condensación que dejan los aviones son en realidad productos químicos rociados a gran altitud con fines secretos", escriben en 'The Telegraph', en un análisis 'muy especial' poco antes de jugar ante el Arsenal.