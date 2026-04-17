Fran Fuentes 17 ABR 2026 - 08:59h.

Cada vez son más las personas que toman precauciones con la luz artificial

Marcos Llorente desvela el secreto que le hace recuperarse de los partidos: "Me cago en el ritmo circadiano"

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La cruzada de Marcos Llorente a favor de la exposición al sol y a la luz natural, y en contra de los protectores solares y uso de químicos en la piel, le ha llevado a recibir burlas e incluso a discutir con un dermatólogo en los últimos días. Sin embargo, cada vez son más los adeptos, incluso Pep Guardiola, a esta forma de entender la exposición, de tomar medidas ante la luz artificial, como gafas con filtros o elegir un color más suave de estas para la vista, como la luz roja, que no interfiere con la producción natural de melatonina (la hormona del sueño), a diferencia de la luz azul o blanca. En este sentido, alguien que también sigue estas conductas es Dabiz Muñoz, archiconocido chef madrileño y dueño de DiverXo.

Con motivo de la final de Copa del Rey, en El Partidazo de COPE han contactado con el cocinero, a quien se podía ver con una luz roja en la estancia desde la que llamaba. Ahí, Juanma Castaño tuvo clarísima la broma: "Veo que tienes luz roja. ¿Qué estás, en casa de Marcos Llorente?", le preguntó, en tono de broma.

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Algo que, según el propio chef cuenta, lleva practicando mucho tiempo: "Yo sí, desde hace muchos años, sí. Desde hace dos o tres años. Es algo muy de Cristina (su mujer). Yo, con el paso de los años lo empecé a hacer y me vino muy bien", reconoce. Y es que sus rutinas de sueño son exigentes, ya que, según él mismo comenta, cierran cocina sobre las 12 de la noche, por lo que necesita reducir su exposición de manera eficaz para coger el sueño cuanto antes.

Para Dabiz Muñoz, Marcos Llorente está en un momento de forma envidiable: "Tenemos al mejor futbolista español actualmente, el que más en forma está. Es un puto diosarro. Tan pronto está corriendo la banda 50 metros y le da un pase a Lookman para que marque gol y al día siguiente lo está celebrando con un champán salón del 59, un champán imposible de conseguir. Un champán de culto. Probablemente estará a las 7 de la mañana, sin camiseta, desayunando champán. Me parece increíble", alucina. "El año pasado ya lo hizo bien, pero este año me parece impresionante. Va a llegar al Mundial siendo el jugador más en forma con Lamine Yamal. Es el jugador español más en forma. Es un puto cohete", sentencia.

Sobre los hábitos de salud del futbolista, a Dabiz Muñoz le encanta que no quiere aleccionar a nadie, sino compartir los hábitos que a él le sirven: "Él dice lo que piensa, no se mete con nadie. Él incide todo el rato en que eso es lo que a él le funciona. Sabe que le van a dar por todos los sitios, pero quien conozca a Marcos sabe que a estas alturas de su vida le da igual".

El paso de Dabiz Muñoz por la cantera del Atlético de Madrid

Más allá de eso, Dabiz Muñoz cuenta que él pasó por la cantera del Atlético de Madrid antes de decantarse definitivamente por la cocina: "Estuve desde los 12 años hasta los 18 casi, llegué a jugar en el Atlético Madrileño en Segunda B", revela. Allí coincidió con un capitán que, de hecho, llegó a levantar títulos como rojiblanco: "Cuando yo jugaba en Tercera División, o en el Juvenil División de Honor, vino Antonio López. Yo soy del 80, él es del 79. Yo siempre me metía con él. Él venía de Benidorm. Le decía que él no sabía jugar a fútbol y tal. Él llegó a ser capitán del Atlético de Madrid y yo, friendo huevos. Todavía Antonio me lo recuerda, diciéndome que le hace mucha gracia que yo le dijera en aquella época que era un paquete, y en realidad el que terminó siendo un paquete he sido yo", comenta, entre bromas.