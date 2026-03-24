Marcos Llorente no tiene prisa por renovar con el Atleti: “Se va a retirar más pronto que tarde”

Saray Calzada 24 MAR 2026 - 09:37h.

En 'El Larguero' aseguran que Marcos Llorente no ha decidido todavía su renovación con el Atleti

El cántico de la afición del Real Madrid contra Marcos Llorente después de su golpe en la cabeza

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Marcos Llorente está siendo uno de los jugadores que más está rindiendo está temporada en el Atlético de Madrid. El lateral derecho siempre cumple ponga donde le ponga el Cholo Simeone y es una de sus piezas claves en el proyecto. En el club quieren renovarle. Su contrato llega hasta junio de 2027 y creen que ya es momento de sentarse a hablar para ampliarlo. Su físico y su rendimiento es una garantía para los rojiblancos y a pesar de que tiene 31 años no dudan en que puede seguir varios años más.

En El Larguero han hablado de cómo está la situación con el internacional español. “Uno de los temas que está moviendo el Atleti es la renovación de Marcos Llorente. El club lo quiere acelerar, pero el jugador no tiene prisa. Él ya dijo que no se quiere retirar muy mayor, que por él se va a retirar más pronto que tarde. Le queda un año más de contrato, terminaría con 32 años. El club quiere una renovación más, viendo el despliegue físico que tiene todavía por delante. Están hablando el futbolista y el club, hay más prisa por parte de la entidad. A día de hoy, no hay nada cerrado. La idea es que se llegue a buen puerto”, dijo Pedro Fullana en el programa de la Cadena SER.

El lateral ha dejado claro en varias ocasiones que su retirada no va a estar lejos. La última vez fue cuando el Atlético de Madrid se clasificó para la final de la Copa del Rey. "Te vas haciendo mayor y estoy seguro de que no seré uno de los que alarguen, o que les retire el físico. Antes, todo lo que engloba al fútbol dejará de compensarme". "Cada uno tiene sus cosas, sus niveles económicos que necesita para ser feliz, sus niveles de conseguir objetivos profesionales para ser feliz. Creo que seguramente más pronto que tarde me llegará eso".