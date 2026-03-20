El centrocampista de 31 años ya ha deslizado en un par de ocasiones que no tardará en retirarse

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Marcos Llorente ya ha deslizado en un par de ocasiones que no tardará en retirarse del fútbol. El centrocampista tiene 31 años y vive uno de los mejores momentos de su carrera, afianzado en el Atlético de Madrid como una pieza tan clave como polivalente y con serias opciones de acudir al Mundial con España. Acaba contrato en 2027, dentro de poco más de un año, pero desde las oficinas del Metropolitano tienen claro que quieren seguir contando con él.

Según informó el periodista Pedro Fullana en la Cadena Ser, el Atlético ya está trabajando en la renovación de Marcos Llorente. "Ya se han producido los primeros contactos y el club espera cerrar el acuerdo en breve", comentó el periodista el pasado miércoles en El Larguero.

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Marcos Llorente y su plan de retirada

Esos contactos llegan poco después de que Llorente haya comentado en dos ocasiones que podría retirarse mucho antes de lo previsto. "Uno se va haciendo mayor y yo estoy seguro que no seré uno de los que les retire el físico. Antes, todo lo que engloba el fútbol dejará de compensarme. Cada uno tiene sus cosas, sus niveles económicos que necesita para ser feliz, sus niveles de conseguir objetivos profesionales. Seguramente, más pronto que tarde me llegará eso, antes de que el físico me retire", declaró el pasado 3 de marzo tras conseguir en el Camp Nou el billete para la final de la Copa del Rey.

Apenas unos días antes, Llorente ya había dejado claro que "el fútbol no es salud", señalando la cantidad de partidos y los horarios como dos factores negativos que tienen que soportar los futbolistas en su día a día. "Al final es poner una balanza y ver si te compensa. Yo soy consciente que algún día (más pronto que tarde) dejará de compensarme", escribió aquel día en su cuenta de Instagram.

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En cualquier caso, el centrocampista aún tiene contrato hasta junio de 2027. Para entonces tendrá 32 años, una edad propicia para seguir compitiendo. La idea del Atlético pasaría por ofrecerle una renovación, pero todo dependerá de la opinión del futbolista sobre su futuro a corto plazo.