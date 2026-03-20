Cuando la Real juegue su último partido previo a la final, el Atlético aún tendrá que disputar dos encuentros más

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La Real Sociedad llegará a la final de la Copa del Rey con el doble de descanso respecto al Atlético de Madrid. El motivo es evidente: el cuadro colchonero tendrá que jugar cuatro días antes la vuelta de cuartos de final de la Champions League ante el Barcelona, mientras que los donostiarras tendrán una semana completa para preparar la cita de La Cartuja.

LaLiga ha anunciado este viernes los horarios correspondientes a la jornada 31, que se disputará el fin de semana anterior a la final copera. La Real Sociedad jugará en casa ante el Alavés el sábado 11 de abril a las 14:00 horas, mientras que el Atlético de Madrid visitará al Sevilla ese mismo sábado a las 21:00 horas.

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La diferencia de descanso entre Atlético de Madrid y Real Sociedad antes de la final

Esto significa que la Real terminará de jugar el sábado a las 16:00 horas y, a partir de ahí, podrá empezar a pensar en la final de Copa, que se disputará el sábado 18 de abril a las 21:00 horas. Es decir, que el equipo de Pellegrino Matarazzo tendrá más de siete días completos y 173 horas de descanso entre los dos encuentros.

Cuando la Real termine de jugar su último partido previo a la final, el Atlético de Madrid aún tendrá que disputar dos encuentros. Y no serán precisamente sencillos. Los rojiblancos jugarán el miércoles 8 de abril ante el Barça en el Camp Nou la ida de Champions y visitarán al Sevilla el sábado 11 de abril a las 21:00 horas, por lo que sólo tendrán 70 horas de descanso entre los dos encuentros, siendo además los dos a domicilio.

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Además, jugarán la vuelta ante el Barcelona el martes 14 de abril a las 21:00 horas. Un duelo que terminará a las 23:00 horas en el mejor de los casos, ya que en caso de que la eliminatoria acabara igualada habría prórroga y penaltis. Es decir, que sólo tendrán un máximo de 94 horas para descansar antes de la final de La Cartuja, una diferencia de 79 horas menos respecto a los donostiarras.

El cambio de fecha de la RFEF, clave en la diferencia de descanso

Cabe recordar que, en un principio, la final de Copa se iba a disputar el sábado 25 de abril. La semana anterior se iba a jugar la jornada 33 entre semana, lo que permitía a LaLiga y a la RFEF cuadrar los partidos de los dos finalistas para que tuvieran el mismo tiempo de descanso.

Por contra, la RFEF se vio obligada a adelantar una semana la final de Copa cuando designó de nuevo a La Cartuja como el escenario del partido, ya que ese fin de semana se celebra la Feria de Sevilla, con todo lo que ello implica a nivel de seguridad. Ese cambio de fecha ha provocado que sea imposible cuadrar los descansos de los dos clubes: el Atlético llegará a la final tras una exigente eliminatoria de Champions ante el Barça, nada menos que con un billete a semifinales en juego, mientras que la Real tendrá siete días completos para preparar la cita.