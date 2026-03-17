Cuadro de Champions League 2026 y cruces de cuartos de final

La final se disputará el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest

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Llega la hora de la verdad en la UEFA Champions League. Las eliminatorias de octavos de final quedarán cerradas durante las próximas horas, por lo que el miércoles por la noche ya conoceremos los cruces de cuartos de final. El camino de todos los equipos hasta la gran final, que se disputará el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, ya está marcado para los ocho clubes que quedarán en liza a partir de cuartos.

Cuadro completo de la Champions League 2026

En el sorteo de octavos ya quedaron definidos todos los cruces hasta la gran final. Cabe recordar que el factor campo estará marcado por la ubicación en el cuadro de cada club, de tal manera que el partido de vuelta se disputará en el estadio del equipo que llegue por la zona baja del cuadro en cada emparejamiento. Si van avanzando todos los cabezas de serie, sería siempre en el estadio del equipo mejor clasificado.

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En clave española, el Real Madrid es el único que va por la zona izquierda del cuadro. Si consigue eliminar al Manchester City, se mediría ante el Bayern en cuartos de final. Y si llega a semifinales, el PSG y el Liverpool se postulan como grandes oponentes.

El Barcelona y el Atlético de Madrid van por el lado derecho del cuadro. Y si consiguen eliminar a Newcastle y Tottenham, respectivamente, se encontrarían en cuartos de final, con una hipotética vuelta en el Metropolitano. En semis, el Arsenal se perfila como gran rival a batir para obtener un billete a la final de Budapest.

Resultados de octavos y cruces de cuartos de final

Los partidos de ida de cuartos de final se jugarán los días 7 y 8 de abril, mientras que los duelos de vuelta se disputarán una semana más tarde, el 14 y 15 de abril.

De momento, a la espera de lo que suceda en la vuelta de octavos, podría tener eliminatorias como un PSG-Galatasaray, un Real Madrid-Bayern, un Barcelona-Atlético o un Bodo/Glimt-Arsenal, siempre y cuando no se produzcan remontada sorprendentes, con especial atención a clubes como el Liverpool.