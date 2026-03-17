La UEFA ya ha abierto el plazo de solicitud para todas las finales europeas

Aluvión de críticas por los precios de la final de Copa entre Atlético de Madrid y Real Sociedad: "Tendríamos que dejar La Cartuja vacía"

Compartir







La UEFA ha abierto este lunes la solicitud de entradas para todas sus finales europeas de este año 2026. Entre ellas, la final de la Champions League, que se disputará el próximo 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest. Como era de prever, esta primera competición europea tiene los precios más caros respecto al resto de competiciones. Y aún así, sus entradas más económicas son inferiores a las de la final de la Copa del Rey, cuyos precios han generado mucho revuelo.

El plazo de solicitud para la final de la Champions ya está abierto y se extenderá hasta el próximo jueves 19 de marzo a las 11:00 horas.

"Al igual que en años anteriores, la mayor parte de las entradas se destinará a los aficionados de los equipos participantes y al público general. Las entradas para el público general no se venderán por orden de llegada, sino mediante un sorteo que se llevará a cabo una vez finalizado el plazo de solicitud", explica la UEFA.

PUEDE INTERESARTE Las fan zone de Atlético y Real Sociedad en Sevilla

La final se jugará en el Puskas Arena de Budapest, con capacidad para unos 61.400 espectadores. Cada finalista contará con 17.200 entradas de categoría 'Fan First' (70 euros) y categoría 3 (180 euros). En este caso, la solicitud de entradas a través de la UEFA sólo corresponde a categorías 1, 2 y 3, cuyos precios son los más elevados, alcanzando incluso los 950 euros en su primera categoría.

Categoría 'Fan First': 70 euros (reservadas para los clubes).

Categoría 3: 180 euros

Categoría 2: 650 euros.

Categoría 1:950 euros.

PUEDE INTERESARTE Estafa de 3.000 euros con entradas falsas para la final de Copa del Rey

Precios de las entradas de la final de la Copa del Rey

El caso es que esas entradas 'Fan First', con precios de 70 euros, son bastante inferiores a las que tendrán que pagar los aficionados del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad para acudir a Sevilla a presenciar la final de la Copa del Rey el próximo 18 de abril.

Las entradas más baratas para la final de Copa tienen un coste de 89 euros, pero corresponden a asientos de 'visibilidad reducida'. Sin salir de los fondos, los precios oscilan entre los 115 y 179 euros, mientras que en las tribunas laterales los precios se elevan entre 236 y 259 euros. Cifras que han generado muchísimas críticas no sólo entre las aficiones de Atlético y Real Sociedad, sino también desde buena parte de hinchas del resto de clubes.