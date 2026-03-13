Un aficionado de la Real Sociedad ha denunciado ante la Guardia Civil

Polémica en la Real Sociedad y lluvia de críticas por el reparto de entradas de la final de Copa del Rey

Las entradas para la final de la Copa del Rey 2026, que se disputará el próximo 18 de abril en Sevilla, no sólo están generando algo de polémica, sino también estafas. Los aficionados del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad están ansiosos por saber si dispondrán de una localidad para estar en La Cartuja, pero hay algunos que han querido adelantarse adquiriendo boletos a través de otras plataformas. Y la jugada, sin duda, les ha salido mal.

Y es que un donostiarra que vive en Estados Unidos ha puesto una denuncia ante la Guardia Civil tras perder 3.000 euros en su intento de adquirir entradas para la final copera. Entradas que, en contra de lo que él creía, han acabado siendo falsas.

La Guardia Civil ha dado conocer el caso este mismo viernes a través de las redes sociales. El hincha donostiarra pagó 3.000 euros tras adquirir supuestas localidades para la final de Copa a una persona que suplantaba la identidad de otra. El vendedor tenía una "historia elaborada para justificar que no podía recibir el pago a través de la plataforma de anuncios online" y consiguió convencer al comprador para que le hiciera una transferencia.

El aviso de la Policía para las entradas de la final de Copa del Rey

A partir de esta denuncia, la Policía vasca y la Guardia Civil han vuelto a recomendar que las entradas se adquieras únicamente por vías oficiales para evitar este tipo de timos. Y ante la duda, intentar contactar con la Real Sociedad, el Atlético o la propia Federación.

El pasado martes, los dos clubes se reunieron con la RFEF y pactaron un reparto de 25.680 localidades para cada club, que se reserva el 15% de las mismas para sus compromisos. También establecieron la Fan Zone de cada afición.

Este mismo viernes acaba el plazo de las dos entidades para solicitar entradas para la final copera. En el caso de la Real, los abonados con más de 25 años de antigüedad tendrán entrada segura, mientras que las demás se repartirán por sorteo. Y en el caso del Atlético, repartirá sus entradas por orden de antigüedad.