Andrea Esteban 13 MAR 2026 - 20:06h.

El extremo del Chelsea FC aparece como alternativa a Marcus Rashford

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El FC Barcelona sigue perfilando su hoja de ruta para el próximo mercado de fichajes. La dirección deportiva trabaja con la idea de reforzar varias posiciones de la plantilla de Hansi Flick, entre ellas las bandas del ataque, donde el club contempla distintos escenarios dependiendo de cómo termine la temporada.

En ese contexto aparece el nombre de Pedro Neto, atacante del Chelsea FC que gusta en el área deportiva azulgrana y que está siendo seguido como una posible alternativa si finalmente no se concreta la continuidad de Marcus Rashford.

Pedro Neto, una opción polivalente para el ataque

El internacional portugués se ha consolidado como uno de los extremos más desequilibrantes del fútbol europeo. Su velocidad, capacidad de desborde y facilidad para generar peligro lo convierten en un perfil muy atractivo para reforzar las bandas.

Además, Neto cuenta con un factor que valora especialmente el cuerpo técnico: su polivalencia ofensiva. Puede jugar tanto por la derecha como por la izquierda e incluso actuar como falso delantero, algo que ampliaría las variantes en el sistema de Flick.

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Actualmente el Barça cuenta con dos titulares claros en las bandas como Lamine Yamal y Raphinha, pero el club considera que todavía falta profundidad en esas posiciones. Mientras tanto, la situación de Rashford, cedido desde el Manchester United, dependerá del rendimiento del inglés en el tramo final de la temporada.

Jorge Mendes, un factor que acerca la operación

Otro elemento que podría facilitar un posible movimiento es el entorno del jugador. El agente de Pedro Neto es Jorge Mendes, uno de los representantes más influyentes del fútbol europeo y con una relación fluida con la directiva azulgrana.

Por ahora, desde el Barça insisten en que no hay negociaciones abiertas y que el seguimiento es únicamente a nivel deportivo. El atacante firmó por el Chelsea en 2024 por unos 60 millones de euros y tiene contrato en vigor, por lo que cualquier operación dependería del contexto económico del club y del margen de ‘fair play’.

Con todo, el nombre de Pedro Neto aparece cada vez con más fuerza como una alternativa en la planificación ofensiva azulgrana si el club decide reforzar las bandas en el próximo mercado.