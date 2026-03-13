Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Joan Laporta elogia el rendimiento de Rashford y deja su futuro en manos de Deco: "Hay fórmulas"

Joan Laporta, antes del último debate electoral de la presidencia del FC Barcelona
Joan Laporta, antes del último debate electoral de la presidencia del FC Barcelona. EFE
BarcelonaEl presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, valoró públicamente el rendimiento de Marcus Rashford desde su llegada al equipo azulgrana. El delantero inglés, cedido por el Manchester United, se ha convertido en una de las piezas más comentadas de la temporada.

Durante su intervención en el debate televisivo organizado por TV3, Laporta destacó tanto el rendimiento deportivo del atacante como su integración en el club y su implicación fuera del terreno de juego.

Laporta no pone punto y final a Rashford

El dirigente azulgrana se mostró satisfecho con el impacto inmediato que ha tenido el delantero desde su llegada al Barça. “Tiene un nivel de asistencias y gol que estamos muy contentos”.

Rashford ha aportado profundidad al ataque del Barcelona y se ha adaptado con rapidez al estilo del equipo, convirtiéndose en una alternativa ofensiva importante durante la temporada.

Laporta también dejó entrever que el futuro del jugador podría extenderse más allá de la actual cesión, aunque explicó que la decisión dependerá en gran medida de la dirección deportiva. “Podríamos prolongar más la cesión, dependemos de lo que quiera Deco. Hay fórmulas, hacer parte de la opción de compra con el United y el resto ya veremos”.

De esta manera, el presidente confirmó que el club estudia diferentes vías para mantener al futbolista en el proyecto deportivo.

Además del rendimiento deportivo, Laporta quiso destacar la implicación personal de Rashford dentro del entorno del club. “Rashford se ha integrado, nos da un rollo, está mucho por la Fundación”.

El atacante inglés también se ha implicado en actividades sociales vinculadas a la Fundación FC Barcelona, algo que desde el club valoran especialmente.

Marcus Rashford, jugador del FC Barcelona
Marcus Rashford, jugador del FC Barcelona. Cordon Press
