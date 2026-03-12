Basilio García Sevilla, 12 MAR 2026 - 21:33h.

"Hasta el ultimo minuto tenemos que estar todos juntos para buscar la clasificación"

El crédito de Pellegrini, a debate en La Cartuja en cuatro días

Compartir







El Real Betis Balompié ha caído derrotado este jueves en Atenas ante el Panathinaikos, en un partido que se le había puesto de cara al jugar casi toda la segunda mitad con un jugador más, pero Manuel Pellegrini quitó a Ez Abde y el equipo pareció conformarse con un empate para decidir en La Cartuja. Diego Llorente cometió un penalti de nuevo cuño, y la eliminatoria se le complica a los verdiblancos.

Tras el partido, el entrenador chileno analizó el partido de su equipo, lamentando el penalti que señaló Marciniak, y que no entiende. “Sensaciones encontradas. Desde el primer minuto salimos a ganar el partido y tuvimos ocasiones para haberlos hecho, especialmente en el primer tiempo. Hemos perdido un partido en un penal intranscendente, chocan los dos jugadores y se cobra penalti. Así es el fútbol, tenemos 90 minutos para dar la vuelta en casa a un partido que defiende muy bien”, indicaba en rueda de prensa.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno del Betis ante el Panathinaikos: el colmillo se quedó en Sevilla

El Betis ni siquiera fue capaz de aprovechar la superioridad numérica que tuvo durante buena parte del segundo acto, y a partir de ahí el Betis fue incapaz de hacerle más daño. “Tuvimos un rato un jugador más, pero defienden muy bien, nos faltó creatividad, pero el equipo desde el primer minuto intentó ganar el partido”, incidía el chileno.

PUEDE INTERESARTE El Big Data predice el final de LALIGA EA Sports tras la jornada 27, con el Real Betis como favorito para la quinta plaza

Más de Pellegrini en Grecia

Equipo tocado. “Cuando los resultados no se dan hay cierto desánimo en principio, pero creo que va a reaccionar, va a intentar pasar el partido del celta y el jueves clasificar para la próxima ronda, con nuestra gente. Nos faltó llegada en el segundo tiempo, pero defienden bien y no es fácil entrarles. El primer tiempo fue decisivo para irnos en ventaja, no recuerdo ninguna atajada de Pau López, y al final terminó el árbitro cobrando ese penalti”.

Panathinaikos en la vuelta. “Sabíamos antes del partido como jugaba y jugó como esperábamos. Hicimos un partido correcto, tuvimos llegadas y ellos no. Son peligrosos en las contras. En el segundo tiempo se fue desvirtuando, con la expulsión se encerraron más y nos costó encontrar espacios, y después con este gol que nos hace perder un partido de forma increíble. Con nuestra gente intentaremos dar la vuelta y ojalá podamos seguir en esta competición”.

PUEDE INTERESARTE Diez días claves para la quinta plaza

Rendimientos individuales. “Eso lo analizan ustedes, yo los hago internamente. Por distintas circunstancias los resultados no se están dando y hay una serie de factores que hay que saber analizar”.

Altas del Panathinaikos para la vuelta. “No me preocupa lo que haga Panathinaikos, más que nosotros estemos tranquilos mentalmente, apoyados por nuestra gente, porque primero hay que igualar el marcador con el gol y después tratar de superarlos. Hasta el ultimo minuto tenemos que estar todos juntos para buscar la clasificación”.