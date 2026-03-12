Jorge Morán 12 MAR 2026 - 17:06h.

El brasileño hizo historia contra el Manchester City

Una cámara demuestra que Vinicius sí ofreció a Fede Valverde tirar el penalti antes de fallarlo

Cuando uno piensa en la Champions League, el primer nombre que se le pasa por la cabeza es el de Cristiano Ronaldo. El portugués siempre ha reinado en su competición fetiche y muchas veces lo hizo de la mano de un Real Madrid en dónde Vinicius quiere convertirse en el nuevo líder de la competición. Y esta pasada noche, ante el Manchester City, volvió a demostrarlo.

Según lo recogido por la UEFA, Vinicius fue el asistente de Fede Valverde en el segundo gol, entrando al libro de la historia del Real Madrid. Una asistencia con muchas dudas pues el balón tocó en el defensor cityzen, haciendo que llegase manso a la posición del uruguayo.

El récord de Cristiano Ronaldo que iguala Vinicius

Con 31 asistencias en la Champions League, el brasileño se coloca en lo más alto de la tabla de asistentes del club blanco en la competición. Eso sí, no lo hace en solitario, sino que iguala a un Cristiano Ronaldo que dio las mismas durante su etapa de madridista. Lo que hay que tener en cuenta es que Vini lo logró con 26 partidos menos (79), frente a los 105 que dio el luso. "Ídolo", escribía Vini, junto a dos fotografías hechas con IA y publicadas en sus historias de Instagram.

Pero no es el único récord que rompió Vinicius en la pasada noche de Champions en el Bernabéu. Con la asistencia a Valverde, el '7' del Real Madrid se convirtió en el segundo jugador de la historia en hacer 10 o más pases de gol en cinco ediciones consecutivas del torneo. Un récord a la altura de muy pocos.

Con tan sólo 25 años, lo más seguro es que Vinicius supere a Cristiano Ronaldo en la lista del Real Madrid, pero también podría hacerlo en la de la UEFA. En la actualidad, el brasileño se encuentra en la posición número cinco de máximos asistentes de la Champions, por detrás de Neymar (33), Leo Messi (40), Ángel Di María (41) y el portugués (42).