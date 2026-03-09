Miguel Casado 09 MAR 2026 - 12:20h.

El Real Madrid se juega la temporada con Mbappé lesionado y con Vinicius al límite: "Estaba un poco cansado"

El Real Madrid recibe este miércoles al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League. Los de Álvaro Arbeloa juegan en el Santiago Bernabéu el primer encuentro, después de acceder a esta ronda por la vía de los playoff y deberán visitar el Etihad Stadium seis días más tarde para certificar su clasificación.

Las previsiones indican que ni Kylian Mbappé ni Jude Bellingham estarán disponibles, por lo que el madridismo se aferra su otra estrella, Vinicius Jr, que, además, ha demostrado un acierto especial contra los equipos ingleses.

Los números de Vinicius contra equipos de la Premier League

El '7' del Real Madrid ha jugado 24 partidos contra equipos de la Premier League. Todos ellos en la Champions League. Y en ellos ha participado en 19 goles. Una estadística a la que se agarra el madridismo para la eliminatoria que arranca este miércoles.

Contra el Manchester City, el ex de Flamengo ha disputado 10 encuentros, con dos goles y cinco asistencias. Ante el Liverpool, en seis partidos, las mismas estadísticas: cinco tantos y dos pases de gol. Merece especial mención el tanto que dio al Real Madrid la 14ª Copa de Europa, en la final disputada en el Stade de France.

Frente al Chelsea, en seis encuentros, Vinicius ha dado cuatro asistencias. Y por último, ante el Arsenal, ha anotado un gol en los dos partidos que ha jugado, durante la temporada pasada.

Y lo cierto es que el cara a cara contra los de Pep Guardiola llega en uno de los mejores momentos de los últimos años para Vini. Con la baja de Mbappé, el carioca se ha echado el equipo a la espalda y ha sacado su mejor versión, esa que el Bernabéu quiere volver a ver esta semana para encarrilar el pase a la siguiente ronda.