Se calienta la opción Mac Allister para el Real Madrid: "No hay negociaciones con el Liverpool para renovar"

El argentino tiene contrato con el Liverpool hasta 2028

El centro del campo del Real Madrid ha demostrado este año necesitar algún que otro refuerzo de cara a la siguiente temporada y los grandes nombres del fútbol europeo son siempre candidatos de aterrizar en el Santiago Bernabéu. Alexis Mac Allister es uno de ellos y las declaraciones de su padre y agente en Win Win dejan la puerta más que abierta a una salida del Liverpool.

Lo cierto es que el argentino tiene contrato con los reds hasta 2028, pero tal y como ha asegurado Carlos Javier Mac Allister, “no hay negociaciones con el Liverpool para renovar el contrato”, lo que pone en alerta a los clubes interesados.

El entrevistado no negó que su hijo está "feliz y cómodo" en el club de Anfield y que la entidad británica está trabajando en ampliar el contrato de varios jugadores, como ha hecho recientemente con Granvenberch. Y Mac Allister, según parece, tampoco estaría pesando en romper con el equipo inglés de forma definitiva.

Las opciones del Real Madrid con Alexis Mac Allister

Pero que no hayan arrancado las conversaciones deja entre ver que el Real Madrid, entre otros equipos, tiene alguna posibilidad de meterse por medio para convencer al futbolista de buscar un nuevo reto en España.

El '10' conoce más que bien la casa blanca. Sobre todo, por su faceta goleadora en los enfrentamientos. Y es que en los dos partidos en los que se han visto las caras, el de Santa Rosa ha visto puerta. Ambos en la fase liga de la Champions League, y ambos con victoria del cuadro británico en Anfield.

Alexis es un fijo en las alineaciones de Arne Slot y su protagonismo invita a pensar que su futuro está en la Premier League, pero si en los próximos meses las negociaciones no arrancan, las 'novias' asomarán la cabeza y buscarán seducir al argentino lejos de Liverpool.