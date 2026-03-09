Rubén Uría manda un mensaje a Laporta para ganar las elecciones: “Pide perdón a Messi”
El periodista celebra que se sepan cosas sobre el regreso frustrado del argentino
El cruce de declaraciones entre Joan Laporta y Xavi Hernández, quien apoya la candidatura de Víctor Font a la presidencia del FC Barcelona, ha copado los titulares en la actualidad culé durante las últimas horas. En este sentido, el exentrenador azulgrana criticó al candidato por "mentir" a Leo Messi en el momento que se trabajó en su vuelta, evidenciando que la relación entre el expresidente y el exjugador está rota. Una postura que avala Rubén Uría en ElDesmarket, el videopódcast de ElDesmarque sobre el mercado de fichajes, presentado por Rafa Máinez y que puedes disfrutar a través de Mediaset Infinity.
En este sentido, el periodista celebra que estén saliendo a la luz situaciones que muchos sospechaban: "Después de mucho tiempo por fin se están contando cosas que yo creo que más o menos todos intuíamos. Xavi ha contado lo que yo creo que es una realidad, que es que si Messi no volvió fue porque Laporta no quiso. Y yo creo que dentro de unos días seguramente sepamos más cosas, porque a mí me gustaría escuchar de verdad a Laporta contarle a la gente por qué engañó a Messi en su día diciéndole que le iba a renovar para luego dejarle tirado. Yo creo que Messi tiene todo el derecho del mundo, como he dicho mil veces, a sentirse traicionado, más con esto ahora escuchando a Xavi", reflexiona.
Rubén Uría y el coste político para Laporta: "Creo que debería influir"
De este modo, Rubén Uría aboga por la transparencia y cree que es sano que, por fin, la haya: "Creo que eso es bueno, es higiénico para la salud del aficionado azulgrana saber que tiene un presidente que traicionó al mejor jugador de la historia. Y luego aparte con todo y con eso sé que es muy difícil explicarlo, pero creo que pasado un tiempo esto no va a influir en los votos de los aficionados", reflexiona. Aunque tenga coste político para Joan Laporta: "Creo humildemente que debería influir, pero yo no soy socio del Barcelona y creo que no influirá. Yo creo que Messi lo que se merece es que Laporta le cuente la verdad a la gente. Yo creo que lo que se merece el mejor jugador de la historia, que universalmente seguramente sea tan conocido como el propio FC Barcelona o más, lo que se merece es que le hagan justicia y que cuente la verdad. La verdad de por qué al mejor jugador del mundo le dijeron que iba a seguir y luego le traicionaron. Y creo que eso es lo mínimo", entiende.
Por último, el colaborador siente que no debe entenderse como hacer campaña en contra del expresidente: "Esto no es ir contra Laporta. Yo creo que Laporta sinceramente ha sido un presidente que en los últimos cuatro años ha recibido un Barça arruinado y ha dejado un Barça un poquito mejor. Creo que va a dejar un nuevo estadio, creo que va a dejar un proyecto deportivo mucho mejor del que tenía. Pero Laporta sigue sin disculparse con Messi, sin hacer un perdón sincero y sin de verdad contarle a la gente qué es lo que pasó. A Laporta le tengo por un tío sensato, le tengo por un buen presidente, pero creo que ese lunar lo tendrá toda su vida. Y nunca es tarde para pedir perdón y yo creo que Laporta debería pedir perdón a Leo", sentencia.