Jorge Morán 09 MAR 2026 - 10:49h.

El Barça ya está en Newcastle para el partido de la Champions League

El Barça venció al Athletic en San Mamés y, tras el pitido final, la expedición se marchó directamente a Newcastle. Los culés jugarán ante el equipo de la Premier League el próximo martes (21.00H) y Hansi Flick decidió viajar unos días antes para acostumbrarse y descansar el máximo posible. Y así lo harán, en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad y con un toque que recuerda a Harry Potter.

"Es cómo Hogwarts. Esto es de Harry Potter o que", decía Gavi en su llegada al exclusivo Matfen Hall Hotel Golf and Spa, la casa del Barcelona en Newcastle. Un lugar especial, a unos 30 kilómetros del centro de la ciudad y que cuenta con todo tipo de lujos que podrán disfrutar los jugadores culés.

¿Cómo es el hotel del Barcelona en Newcastle?

A una media hora de St. James Park, casa del Newcastle, el Barcelona descansará durante unos días antes del importante partido de octavos de final de la Champions League. Hansi Flick cambió su plan de viaje habitual, marchándose a Inglaterra tras el partido con el Athletic. Las intenciones del técnico era la de ahorrarse un viaje en avión y así poder descansar después de San Mamés.

Y si las intenciones es recuperarse al máximo, el Barça lo podrá hacer a la perfección en el Matfen Hall Hotel Golf and Spa. Este lujoso hotel de cinco estrellas cuenta con todo tipo de detalles para los futbolistas. Desde campos de golf para desconectar, largas zonas de césped para reflexionar y andar, o spas y piscinas para recuperarse de la mejor forma.

Todo ello dentro de un entorno natural y en un hotel con un toque encantador y misterioso. Un antiguo castillo reconvertido en hotel y con una exclusividad al alcance de muy pocos. Un lugar de película que incluso sorprendió a los jugadores del Barcelona, siendo impresionados por su parecido a Hogwarts de Harry Potter.