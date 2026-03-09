Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Quién es Anna West, la experta en sueño del FC Barcelona, y por qué el equipo viajó de Bilbao a Newcastle

Fotomontaje de Anna West y Hansi Flick
Fotomontaje de Anna West y Hansi Flick. https://sleep2perform.com/ y Europa Press
El pasado sábado, el FC Barcelona se llevó los tres puntos de San Mamés tras ganar al Athletic con un golazo de Lamine Yamal. Tras hacer noche en Bilbao, la expedición azulgrana viajó el domingo a Newcastle para concentrarse de cara a la ida de los octavos de final de la Champions League. Todo ello sin pasar por la Ciudad Condal, algo novedoso en la planificación logística del equipo, pero con un beneficio muy claro: un mayor descanso de los jugadores.

Con el objetivo de reducir la fatiga por tantos viajes y tan seguidos, el equipo de Hansi Flick se marchó a tierras británicas directamente desde la ciudad vasca, una medida que bien puede ser obra del último 'fichaje' del club.

Y es que como se supo en el mes de febrero, el cuerpo técnico del equipo catalán había incorporado a una nueva pieza que iba más allá de los meramente deportivo: Anna West, una experta en el sueño. Pero, ¿quién es esta especialista?

Anna West, la experta en sueño del FC Barcelona

Anna es una de las especialistas del sueño más prestigiosas del panorama deportivo de élite. CEO y fundadora de Sleep2perform y con formación en ciencias del deporte, sueño, recuperación y bienestar, West ha colaborado ya con algunos de los atletas más relevantes del planeta.

El Arsenal, el AC Milan, atletas olímpicos e incluso corporaciones militares figuran en su historial. Y siempre con un objetivo fijado: optimizar el descanso de los profesionales a base de estrategias basadas en el conocimiento de los ritmos circadianos, el sueño y el estrés.

Su filosofía es muy clara: el sueño es una parte de la preparación igual de importante que el entrenamiento o la nutrición. Y así quiere aplicarlo en el FC Barcelona. Por ello, una de las tareas que está llevando a cabo en el equipo es la de controlar las rutinas de los futbolistas antes de irse a la cama.

El Barça celebra el golazo de Lamine Yamal ante el Athletic en San Mamés
