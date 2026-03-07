Saray Calzada 07 MAR 2026 - 23:13h.

Pedri habló tras el partido sobre el gol de Lamine Yamal y el movimiento previo de Fermín López

Ernesto Valverde suma otra baja en el Athletic junto a la de Unai Gómez y ya son ocho

Compartir







El FC Barcelona consiguió llevarse una trabajada victoria en San Mamés. El solitario gol de Lamine Yamal valió los tres puntos. El Athletic intentó hasta el final el empate tras un gran partido de los de Ernesto Valverde. Pusieron en ciertos apuros a los azulgranas, pero el talento del delantero culé definió el partido. Uno de los que cambió el encuentro para el Barça fue Pedri. El canario descansó y no salió de inicio, pero tras el descanso saltó al campo y el juego para su equipo fue otro.

El jugador habló de cómo se encuentra físicamente tras recuperarse de su lesión. "Llegaba muy justo al partido por el esfuerzo del otro día, nos llevamos los tres puntos y con todo para el martes", dijo al respecto en 'Movistar'.

Pedri habló de lo importante de conseguir los tres puntos en San Mamés, sobre todo después de que el Real Madrid ganara en Vigo. "Muy importante la victoria, campo complicado donde presionan mucho, estábamos muy cansados y son puntos importantes para seguir, hay que seguir ajustando cosas para el martes, porque hoy no hemos circulado con ritmo".

Pedri y el gol de Lamine Yamal

El canario salió y a su equipo se le notó. Dio la asistencia a Lamine Yamal en el único gol del partido y habló del movimiento clave de Fermín López. "Sin el movimiento de Fermín no se hubiese dado el golazo, pero luego donde la pone, imposible para el portero. Le he dicho que de nada por la asistencia. Es muy joven. No tiene que conformarse e ir a por más".

El delantero del FC Barcelona hizo el tanto que le permite al Barça seguir a cuatro puntos del Real Madrid y recuperar confianza de cara al partido de Champions tras caer eliminados de la Copa del Rey tras ganar al Atleti, pero sin los suficientes goles para dar la vuelta a la eliminatoria.