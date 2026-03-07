Saray Calzada 07 MAR 2026 - 21:15h.

Simeone sonrió cuando le preguntaron por el futuro de Griezmann

Mateu Alemany blinda a Griezmann y el Atlético cierra la puerta a las dudas: “Va a seguir con nosotros”

Compartir







El Atlético de Madrid consiguió una victoria importantísima en casa ante la Real Sociedad para no seguir descolgándose de LALIGA. Los dos goles de Nico González, que salió desde el banquillo, fueron vitales para hacerse con los tres puntos. Simeone rotó y en el segundo tiempo sacó la artillería pesada para poder ganar. Todos los cambios fueron efectivos y decisivos para hacer los goles de la victoria. De esto y de otras cosas habló el técnico argentino tras el encuentro.

Más allá del resultado y del buen partido colectivo, uno de los nombres propios en las últimas semanas es Antoine Griezmann. Se ha hablado mucho de que se podría ir a la MLS, pero las últimas declaraciones apuntan a que al menos se quedaría hasta el final de la temporada. La sonrisa de Simeone cuando Mónica Marchante le ha preguntado por él y lo que ha dicho también van en esa dirección. "Lo más importante es cuando Antoine pueda hablar y pueda decir lo que siente y seguramente la gente va a estar contenta", dijo en 'Movistar'.

PUEDE INTERESARTE Los gestos de dolor de Rodrigo Mendoza por su lesión en el Atlético de Madrid-Real Sociedad

Simeone y el doblete de Nico González

Del otro nombre propio que habló fue de Nico González que salió desde el banquillo y marcó dos goles. "Primero por Nico, porque viene trabajando muy bien y es un chico que nos ayuda muchísimo, desde que llegó pareciera que ha jugado toda la vida en el Atlético de Madrid porque tiene todas las características del Atlético de Madrid y después el tacón de Griezmann... el tacón de Griezmann es maravilloso".

En entrenador del Atleti terminó muy contento con la actuación de los suyos. "Respondió muy bien en un partido difícil. Quisimos ser protagonistas durante todo el partido y creo que lo fuimos. Ellos marcaron dos golazos, pero el equipo siguió queriendo presionar, teniendo ocasiones de gol, los cambios dieron más vitalidad. Nos llevamos una victoria muy importante".

"El equipo está trabajando con mucha ilusión, necesitamos a todos. Esperamos que sigamos jugando partidos para alegría de nuestra gente, que hoy estaba feliz".