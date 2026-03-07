Mateu Alemany blinda a Griezmann y el Atlético cierra la puerta a las dudas: “Va a seguir con nosotros”
El mensaje busca frenar rumores de mercado y garantizar estabilidad en el equipo
El futuro de Antoine Griezmann vuelve a estar en el centro de las conversaciones del Atlético de Madrid, aunque desde la dirección del club y su entorno se transmite un mensaje claro de estabilidad. Mateu Alemany y Enrique Cerezo han coincidido en enviar un mensaje de tranquilidad sobre la continuidad del delantero francés, que atraviesa además un gran momento de forma en la temporada.
Alemany y la seguridad sobre el proyecto con Griezmann
Mateu Alemany fue contundente al hablar del contrato y el papel del jugador dentro del Atlético de Madrid, descartando cualquier novedad sobre su futuro. “Ya te dije que tiene esta temporada de contrato y dos más con nosotros. No veo mayor novedad. Va a seguir con nosotros”.
El dirigente también quiso poner en valor el rendimiento del atacante, destacando su impacto deportivo en el equipo: “Antoine está en un momento de forma extraordinario, está haciendo unos partidazos. Le van a aplaudir como siempre. Está teniendo un rendimiento espectacular y es lo más importante”.
Además, Alemany defendió la gestión de la plantilla en un momento de calendario cargado, señalando que las rotaciones son una ventaja competitiva más que un problema: “Tenemos la suerte de tener que rotar, eso significa que estamos en todas las competiciones… Para eso tenemos una plantilla larga”.
Griezmann está respaldado por la afición y se nota. En su cambio en el Atleti - Real Sociedad recibió aplausos que muestran la buen relación que tiene con la afición pese a todos los rumores que le rodean y que pueden despegarle del conjunto rojiblanco.
Cerezo y el mensaje de continuidad desde el club
El presidente del Atlético de Madrid también fue preguntado por el delantero francés y mantuvo un discurso prudente, sin entrar en rumores de mercado. “Lo único que confirmo es que hoy Griezmann va a jugar el partido. Es jugador del Atlético de Madrid y no tenemos ninguna noticia de que se vaya a marchar o se vaya a quedar”.
Cerezo insistió en que el futbolista sigue centrado en la competición y en el rendimiento deportivo, evitando confirmar o desmentir escenarios sobre posibles salidas.