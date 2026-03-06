El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se medirán en Sevilla el próximo 18 de abril

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad disputarán el próximo sábado 18 de abril la final de la Copa del Rey 2026. Los dos clubes tienen previsto reunirse con la RFEF y con distintas autoridades la próxima semana para acordar temas organizativos, el reparto del estadio y el reparto de las casi 70.000 localidades que tiene La Cartuja. Aún así, ya hay plataformas donde se pueden adquirir los tickets, aunque con precios absolutamente desorbitados.

Es el caso de StubHub, una plataforma digital que se dedica a la compraventa de entradas para todo tipo de eventos, incluido el fútbol. Ahí, entre sus opciones, ya aparece la posibilidad de adquirir boletos para la final copera del próximo 18 de abril. Para ello, eso sí, hay que rascarse el bolsillo: la más barata cuesta 899 euros y la más cara, nada menos que 4.000 euros, sin ser ni siquiera un asiento VIP.

Según especifican en su web, se pueden adquirir entradas en cualquier ubicación del estadio. Las más baratas corresponden a Gol Norte y Gol Sur, entre 899 y 948 euros. Algunas incluso señalan la ubicación exacta de cada asiento. En Lateral se pueden comprar dos entradas por 900 euros cada una. Y en la tribuna principal, los parten desde los 990 euros, pero llegan a alcanzar los 4.000 euros por entrada en la zona más céntrica y con mejor visibilidad del estadio.

¿Por qué hay entradas para la final de Copa del Rey en venta?

En este sentido, cabe destacar que aún no se sabe en qué fondo estarán las aficiones del Atlético y de la Real. La RFEF todavía no se ha reunido con los clubes, aunque todo apunta a que cada entidad recibirá cerca de 26.000 entradas para sus aficionados. ¿De dónde salen entonces estas entradas que ya están a le venta? Probablemente, corresponden al 20% que se guardará la RFEF para sus compromisos, entre los que se incluyen muchos acuerdos comerciales y empresariales que podrían haber provocado que varios destinatarios las hayan puesto ya en venta.

Respecto a los precios, todo apunta a que la RFEF mantendrá los mismos del curso pasado, que estuvieron fijados entre 72 euros en la zona más alta de los goles y 270 euros en las de mejor visibilidad.