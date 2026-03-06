Rueda de prensa previa al Atlético-Real Sociedad de la jornada 27 de LaLiga

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha pasado este viernes por sala de prensa en la previa del partido ante el Atlético de Madrid, correspondiente en este caso a la jornada 27 de LaLiga EA Sports y una gran prueba de cara a la final copera. El técnico ha admitido que se tomó "dos copas de vino" para celebrar el pase a la final de la Copa del Rey, ha deslizado posibles rotaciones y ha respondido al estado de Take Kubo tras su lesión.

Cómo está el equipo tras el esfuerzo: "Estamos muy bien. Cansados, claro, jugamos el miércoles y luego el sábado, y esos dos días entre el siguiente partido siempre son para la recuperación, no solo física sino también mental. Pero el ánimo está alto después de un partido tan grande y un gran éxito, así que estamos contentos por eso".

Posibles rotaciones: "Ya veremos, depende del jugador. Es un buen momento para rotar una o dos posiciones. Sobre todo si alguien ha jugado muchos minutos y hay riesgo de lesión, que no parece ser el caso. También es buen momento para jugar con jugadores que han estado llamando a la puerta del once inicial. Queremos verlos, es una oportunidad para que crezcan en el próximo partido".

Qué espera de los jugadores con menos minutos: "Los necesitamos para hacer su trabajo. Entran porque los necesitamos. Si juegas 5, 30 o 120 minutos es importante hacer tu trabajo. Los que entran están rindiendo, en los entrenamientos también están rindiendo y elevan nuestro nivel de entrenamiento, que también es importante para la progresión. Todos están conectados".

Cómo celebró el pase a la final de Copa: "Disfruto de una o dos copas de vino, pero lo primero que hice ayer fue venir a trabajar porque no tengo día libre. Tenemos partido el sábado y trabajé ayer y preparé el entrenamiento, el plan de partido y todo lo demás".

La lesión de Take Kubo: "Va bien, por buen camino. Todavía no estoy en condiciones de darte una información diferente, pero es posible que, si me preguntas la próxima semana, pueda darte un plazo más definido sobre cuándo esperamos que vuelva. Aún no estoy preparado para comunicarlo, pero no debería tardar mucho más".