Pablo Sánchez 06 MAR 2026 - 06:46h.

Manu Carreño y su crítica a Sevilla por los precios para la final de Copa del Rey: "Una cosa es beneficiarse y otra atracar"

Destaca la remontada protagonizada por el cuadro txuri urdin.

Compartir







Aún queda más de un mes por delante, pero es inevitable que las miradas de Atlético de Madrid y Real Sociedad se centren en la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril en La Cartuja. También las de sus respectivos entornos, que esperan ilusionados por disfrutar de un día memorable en Sevilla. Un queridísimo excolchonero que no perderá detalle de lo que suceda será Paulo Futre.

El portugués vibró con la semifinal frente al Barcelona y ya espera con ganas a la Real Sociedad. Durante una entrevista en El Larguero de la Ser, la leyenda del Atlético expresó su temor por el rival al que tendrán que enfrentarse. Para nada se fía del conjunto txuri urdin y mucho menos de Pellegrino Matarazzo y del sello personal que ha conseguido implantar en el equipo en tan poco tiempo.

Futre puso en valor la transformación de la Real Sociedad y la aportación al equipo de su compatriota Gonçalo Guedes. "En una final nunca hay favoritos. La Real es un equipo que te mete en problemas. Gonçalo Guedes, mi compatriota. Tuvo unos años medio buenos pero está haciendo una gran temporada. Ha sido crucial en esta eliminatoria", comentó.

PUEDE INTERESARTE El Celta podría quedarse sin Europa League si la Real Sociedad gana la Copa del Rey

Antoine Griezmann y el Atlético de Madrid

El futuro de Griezmann en el Atlético también dio que hablar. Futre se limitó a expresar su deseo, como colchonero, de que siga en el Metropolitano, además de considerar una injusticia que no ganase un Balón de Oro en el año 2008. "La Europa League, marcó dos goles en la final ante el Marsella y fue campeón del Mundo con Francia. Ha sido una enorme injusticia, un robo. Griezmann para mí es un jugador mítico, una leyenda. Como colchonero que se quede en el Atleti, Griezmann para mí es un fenómemo en todos los sentidos", agregó.