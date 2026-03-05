El Celta podría quedarse sin Europa League si la Real Sociedad gana la Copa del Rey

Pablo Sánchez 05 MAR 2026 - 10:32h.

La Supercopa de España 2027 queda virtualmente cerrada, sin plaza extra en LaLiga y con nueva sede y nueva fecha

El resultado de La Cartuja podría ser clave

La temporada comienza a entrar en el tramo decisivo en sus diferentes competiciones. En el caso del Celta, la ilusión está por las nubes con la escalada del equipo en LALIGA EA SPORTS y su eliminatoria de octavos de Europa League frente al Lyon. Precisamente esta competición es la que busca alcanzar un año más el cuadro celeste vía Liga. Un objetivo que va por buen camino pero que se puede encontrar con un importante escollo.

No es otro que la Real Sociedad. El equipo txuri urdin ha protagonizado una espectacular remontada desde la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo. El de Nueva Jersey ha resucitado al equipo en LaLiga y lo ha metido en la final de la Copa del Rey. Esa competición es la que podría darle algún dolor de cabeza al Celta. Las cuentas son sencillas. Si la Real gana la Copa del Rey el equipo de Claudio Giráldez podría quedarse sin Europa la próxima temporada.

Para ello, el cuadro gipuzkoano tendría que quedarse fuera de plazas europeas en la competición doméstica. Con ambos sucesos se completa la ecuación. En resumen, si la Real Sociedad gana la Copa y no se mete en Europa vía Liga, España pierde una plaza europea y el sexto clasificado, el Celta en estos momentos, se quedaría sin partir por el Viejo Continente.

Todo dependerá también de que el Celta quede en sexta posición. En estos momentos, el equipo vigués está en plena escalada y acecha la quinta plaza, por lo que todo esto podría cambiar. De cualquier forma, en Balaídos no perderán detalle de lo que suceda en la final de La Cartuja entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid.

La trayectoria de la Real

Como decíamos, desde la llegada de Matarazzo la Real es otro equipo. Recobró muy pronto la confianza y eso le permitió sacar resultados muy adversos y situarse a tiro de piedra de Europa en LaLiga. Y, en Copa, ha vuelta a protagonizar otro hito histórico de la entidad alcanzando una nueva final.