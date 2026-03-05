Saray Calzada 05 MAR 2026 - 11:24h.

Iván Helguera ha hablado sobre la gestión que ha hecho el Madrid en el banquillo durante la temporada

Quién es el médico milagro que está detrás de la recuperación de Mbappé y que ya trató a Benzema

Compartir







Corren tiempos convulsos en el Real Madrid. Ya el final de la temporada pasada con Carlo Ancelotti terminó mal. La llegada de Xabi Alonso prometía una era de luz y color, pero nada más lejos de la realidad. En enero le echaron y subieron a Álvaro Arbeloa del Castilla. Iván Helguera ha hablado de toda esta situación en el podcast de Iker Casillas de 'Bajo Palos'.

El exjugador del Real Madrid ha sido muy crítico con la gestión que ha hecho el club del banquillo y asegura que no se entienden muchas decisiones que se han tomado. "No me estaba gustando mucho cómo jugaba el equipo de Xabi, pero tácticamente, sobre todo defensivamente, era un equipo difícil de ganar. Yo creo que había que dejar ver cómo podía llegar a febrero o marzo. Yo creo que el partido de Albacete lo hubiese ganado y el de Lisboa también. Creo que se precipitaron en echar a Xabi Alonso. Además perdió la Supercopa en un partido en el que no lo hizo mal, pero llevábamos tres meses con la mosca detrás de la oreja", comentó Helguera.

Iván Helguera y su apuesta por Raúl González

No entiende la decisión de poner a Arbeloa y no a Raúl González, que tenía algo más de experiencia. "Raúl estuvo muchos años en el filial y nunca se le subió. De buenas a primeras se sube a un chico que nunca ha entrenado en Primera, que es Arbeloa. Y ese mismo día había perdido 4-1 en Primera RFEF con el Castilla. Todo es un cúmulo de despropósitos. Nada tiene sentido. Bajo mi punto de vista, echar a Xabi Alonso no tenía sentido".

Para Helguera, el actual técnico del Madrid es la decisión más desacertada. "La situación no ha cambiado prácticamente nada y que, de hecho, ha ido a peor. Echar a Xabi no tenía sentido y, si le echas, tienes que tener en la recámara a un entrenador que sepa lidiar con todo esto, no un chico que viene del filial y no ha entrenado ni sabe cómo lidiar con esto".

"Yo creo que Raúl hubiese lidiado mejor con esto porque ha sido capitán, ha vivido esta situación y tenía personalidad. No creo que Arbeloa fuera el adecuado".