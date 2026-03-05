Fran Duarte 05 MAR 2026 - 10:26h.

Kylian Mbappé recurre a Bertrand Sonnery-Cottet, el médico milagro que ya ha tratado a Ibrahimovic, Diakhaby o Benzema

El Real Madrid esclarece la incógnita de la lesión de Kylian Mbappé: parte médico y tiempo de baja

Militao, Rodrygo, Ceballos, Bellingham, Asencio, Camavinga y Mbappé. El Real Madrid está viviendo un auténtico calvario con las lesiones justo en el momento más importante de la temporada. Aunque todos son bajas importantes, el que más preocupa es Kylian Mbappé. El francés se ha convertido en una pieza fundamental para Álvaro Arbeloa y, tras la derrota contra el Getafe, es impresionante la dependencia de sus goles que tiene el club blanco.

La posibilidad de perder a Mbappé o incluso el rumoreado paso por quirófano para curar del todo sus problemas en la rodilla izquierda es algo que quiere evitar el Real Madrid a toda costa. Por eso, a grandes males, grandes remedios. Mbappé se ha encomendado al doctor milagro, el médico francés Bertrand Sonnery-Cottet. Se trata de uno de los traumatólogos más prestigiosos del mundo y uno de los que mejor tratan las lesiones de rodilla en futbolistas de élite.

Quién es el médico milagro que va a tratar a Kylian Mbappé

Por eso ha viajado Kylian a París, para ponerse en manos de Sonnery-Cottet. No es el primer futbolista que recurre a sus tratamientos y en su historial se encuentran jugadores de la talla de Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic o más recientemente Mouctar Diakhaby, que gracias a él pudo volver a jugar al fútbol tras una lesión que casi le obliga a colgar las botas.

Bertrand Sonnery-Cottet está especializado en el tratamiento exclusivo de las lesiones musculares y de los tejidos blandos de la rodilla y cada año realiza aproximadamente más de 600 reconstrucciones de ligamento cruzado anterior y de múltiples ligamentos de rodillas. Pero no solo recurren a él futbolistas, otros deportistas de élite como esquiadores de primer nivel (otro deporte en el que sufren muchísimo las rodillas) han acudido a este prestigioso traumatólogo para conseguir recuperarse en tiempo récord.

Eso sí, aunque Mbappé va a seguir las recomendaciones y los tratamientos de Sonnery-Cottet, el club blanco ha acordado un protocolo con el Dr. Niko Mihic, médico jefe del Real Madrid, para coordinarse con el especialista francés y Mbappé durante todo el proceso de recuperación. La idea es que Kylian llegué a la vuelta de Champions League contra el Manchester City en el Etihad Stadium y para conseguirlo se ha puesto en manos del ‘Doctor Milagro’ que le va a ayudar a conseguirlo.