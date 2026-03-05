David Sánchez alucina con la influencia de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad

Pablo Sánchez 05 MAR 2026 - 07:09h.

Pellegrino Matarazzo responde al Atlético y al penalti de Iñigo Ruiz de Galarreta: "Acertó"

Pone en valor el trabajo y la remontada del equipo en la temporada

La metamorfosis protagonizada por la Real Sociedad desde la llegada de Pellegrino Matarazzo tiene un capítulo más en las páginas de un libro que puede quedar para la historia. El equipo logró el billete para la final de la Copa del Rey tras eliminar al Athletic convirtiendo Anoeta en una fiesta por todo lo alto. El técnico de Nueva Jersey ha logrado una gesta histórica en una temporada que muchos daban por perdida tras el mal inicio.

La reacción de la Real Sociedad desde que Matarazzo aterrizó es indiscutible. Casi inmaculada. Ha logrado meter al equipo en la pelea europea en LALIGA EA SPORTS y llevarlo a una final por un nuevo título. Una gesta que no pasa desapercibida y que le ha derivado en elogios de todo tipo. David Sánchez, en ElDesmarque Madrugada, también alucinó con el lavado de cara logrado por el míster.

Durante el último programa, David Sánchez puso en valor lo que había logrado el técnico en todo ese tiempo, en el que curiosamente solo ha sumado una derrota y fue frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Las numerosas victorias, una media goleadora sorprendente y un fútbol vistoso y alegre confirman el sueño que está viviendo el conjunto txuri urdin en estos últimos meses.

Los elogios de David Sánchez

David Sánchez no dejó pasar la oportunidad de poner en valor el trabajo de Matarazzo. "Jamás he visto un efecto reactivo tan inmediato como el del tipo este que entrena a la Real Sociedad. Pilló a un equipo en depresión absoluta, lo ha metido en Liga en la parte de arriba, en la final de Copa jugando bien al futbol y mira que hubo memes con este tio cuando lo ficharon, que si era un don nadie, que a quién le había empatado. Eso confirma que si buscas en el mercado el entrenador que crees que te puede salir bien a veces te sale bien. Me alegro mucho por la Real Sociedad porque tenía razón Oyarzabal, ganaron una Copa hace poco pero nadie estuvo en La Cartuja".